Huawei, tutta nuova la sede di Milano

Il momento del taglio del nastro

Al Lorenteggio Village, nella zona ovest della città,. Presenti tra l'altro ilLa nuova sede milanese, i cui, è strutturata anche con unnel quale si può sperimentare concretamente la visione tecnologica di Huawei: portare il digitale a ogni persona, casa e organizzazione per un mondo più intelligente e connesso. Le soluzioni per lee per i mercati verticali ne sono un esempio.Nell'area espositiva, l'Intelligent Operation Center mostra come lasi traducano in una migliore qualità di vita e una migliore gestione delle risorse pubbliche. Altri spazi sono dedicati alle soluzioni per la, le reti intelligenti per la gestione dell'energia.Ovviamente, anche ilriveste un ruolo importante all'interno del Centro: oltre alla spiegazione dei vari use case realizzati nel mondo, è possibile toccare con mano una delle innovazioni frutto della ricerca e sviluppo di Huawei, l'antenna intelligente dotata di tecnologia Massive MIMO utilizzata neiche permette di aumentare le capacità trasmissiva della cella 5G."L'apertura di una nuova sede risponde non solo alle esigenze di crescita dell'azienda, che a oggi impiega oltre 800 persone in tutta Italia, di cui l'85% locali, ma alla volontà di aprire le porte a operatori e aziende pubbliche e private per conoscere e toccare con mano le innovazioni e le soluzioni ICT con cui ci proponiamo di continuare a contribuire alla digitalizzazione del Paese", ha sottolineato