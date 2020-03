Salesforce, nell’anno dei record l’Italia si distingue

Leadership di mercato

È di pochi giorni fa l’annuncio dei risultati dell’anno fiscale di Salesforce , concluso a fine gennaio. Con. Del resto, Salesforce opera in uno dei settori dell’IT che attualmente crescono di più, quello del CRM, “che aiuta le aziende nel business di oggi che non è più quello di vendere prodotti o servizi ma vendere esperienze e relazioni”, esordisce, nel commentare l’andamento dell’anno appena trascorso.La società californiana, la cui, è sempre più sulla cresta dell’onda, come certifica anche, che gli ha assegnato una(dati dei primi sei mesi del 2019). Oltre a essere quasi un quinto del mercato totale, la quota di Salesforce è anchepraticamente ex-aequo, ovvero, e cinque volte quella dellaLa crescita di Salesforce si misura anche nel numero di clienti, che vede nomi di rilevanza mondiale come, “per i quali abbiamo sviluppato insieme ai nostri partner applicazioni fondamentali per la customer experience”, prosegue Della Casa, parlando in dettaglio di Lamborghini “che usa la nostra blockchain per tracciare l’intera storia dell’auto e realizzando una esperienza per il cliente di tipo sicuramente appagante”.Per stabilire una customer experience che porti valore di business, le aziende devono “interconnettere sempre più le applicazioni e i dati dei prodotti e dei clienti, gestendoli nella maniera il più efficace possibile, che tenga però conto anche di un elemento fondamentale: il”, sottolinea Della Casa, spiegando che questo consiste in “una visione chiara della relazione che le aziende hanno con i propri clienti, cioè la possibilità di organizzare i dati che riguardano i dati nella maniera olistica ed efficace”.Questo avviene con la, della quale sono anche state sviluppate, cheper poi effettuare attività precedenti alla vendita, cioè di marketing, durante o anche successive alla vendita, precise e puntuali, su canali tradizionali o digitali. Oltre a Customer 360, Salesforce dispone oggi di. Per l’integrazione di altre app, c’è stata l’acquisizione di, che “crea uno strato di metadati in grado di descrivere qualsiasi altra applicazione in modo da farle interagire senza problemi”, spiega Della Casa, mentre per l’area degli, c’è stata l’anno scorso l’acquisizione di Tableau Software Passando all’Italia, l’anno appena trascorso è stato più che positivo, anche perché: “ce la giocavamo col Brasile, ma alla fine l’Italia si è piazzata al primo posto”, spiega Della Casa in termini vagamente calcistici. Come per tutte le società quotate, non vengono rilasciati dati finanziari specifici per i singoli Paesi, ma due dati specifici aiutano ad avere un’idea dei progressi compiuti nell’anno appena trascorso:Ricordando che già nell’anno fiscale precedente l’Italia si era distinta per essere il Paese a maggior crescita a livello di intera Europa, Federico Della Casa attribuisce questi successi al fatto che, con alcuni settori quali “Fashion e Utilities che sono già molto avanti da almeno tre anni”.Andando più nel dettaglio dei clienti, quelli italiani sono circa 1500, “con la maggioranza che si colloca sulle aziende fino a 500 dipendenti, ma senza dimenticare anche le PMI, cioè quelle fino a 100 dipendenti”, specifica Della Casa, spiegando che “all’interno di Salesforce c’è un gruppo di 20 persone che segue i clienti più piccoli, con un sottogruppo dedicato alle startup”.Riguardo ai settori, quello dellevede Salesforce, con nomi quali; nell’ambito, “che abbiamo iniziato a conquistare da due anni a questa parte”, fa notare Della Casa, si possono citare, ma anche altri grossi nomi come Gucci, che però fa parte del gruppo Kering e quindi è appannaggio francese; infine, “nell’ambito, quest’anno c’è stato un forte avvicinamento da parte delle banche, mentre stiamo lavorando mondo anche con lache sta andando oltre le nostre più rosee previsioni”, sottolinea Della Casa.Da evidenziare anche il ruolo di primo piano svolto anche in Italia dall’ecosistema esterno a Salesforce stessa, che è “formato sia dai partner di consulenza, system integration e sviluppo, sia soprattutto dalla comunità delle persone, anche all’interno dei clienti, che hanno competenze legate a Salesforce e stanno basando il proprio percorso professionale su queste”, spiega, sottolineando che “si tratta di una comunità che sta crescendo molto velocemente, in ragione della percezione delle opportunità di sviluppo personale con Salesforce”.Non è quindi per caso che. Naturalmente, Salesforce non sta a guardare, sia con, "il portale di formazione online cui possono accedere tutti, anche gli studenti oppure chi vuole cambiare carriera formandosi su Salesforce", evidenzia Marcone, sia con accordi con gli atenei. Negli ultimi due anni, la società ha infatti attivato, che hanno portato alla formazione di oltre 500 studenti complessivamente, entrati poi a far parte dell'ecosistema.Infine, l'ecosistema "classico" delledalle realtà con 15-20 persone fino ai grandi player internazionali come Accenture , che si affiancano a nomi italiani di rilievo come Reply e a partner storici come, quest'ultima entrata lo scorso anno nell'orbita del Gruppo Lutech