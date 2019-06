Veeam, una scarsa gestione dei dati può far perdere anche 20 milioni di dollari all’anno

Secondo una ricerca effettuata per Veeam Software , t. Una scarsa gestione dei dati può costare a un’azienda, dato che evidenzia l’impatto devastante che le interruzioni possono avere su fatturato, produttività e fiducia da parte dei clienti. Lo studio evidenzia però che le aziende stanno fortunatamente agendo per, per avere successo e ottenere un maggior valore dai loro dati.L’edizione 2019 dello studio Veeam Cloud Data Management Report , condotta da Vanson Bourne, ha intervistato oltre, evidenziando che queste figure professionali sono consapevoli dell’importanza che la gestione dei dati riveste per il successo del loro business, indicando tra i benefici una maggiore produttività nell’immediato e la possibilità di effettuare una vera business transformation nel futuro.“Viviamo in un’era caratterizzata dai dati e l’imperativo per le aziende è quello di proteggerli, gestendoli in modo tale che siano sempre disponibili e sfruttandone il valore per generare crescita. Tutto questo non è più un lusso per pochi, ma una vera e propria necessità di business. Esistono significative opportunità e un reale vantaggio competitivo per coloro che gestiscono i dati in modo efficace. È opportuno chiedersi se si è fiduciosi nel fatto che i dati di business saranno sempre disponibili. Se non si è certi di questo, è tempo di agire e il nostro studio dimostra che molti non stanno agendo in modo sufficientemente veloce”, ha commentatoNon solo: quasi la metà degli intervistati ammette che, mentre solo il 37% delle aziende ha molta fiducia nelle attuali soluzioni di backup, e la maggioranza (73%) degli intervistati ammette di non essere in grado di soddisfare le richieste degli utenti. Ciò inibisce l'adozione di strumenti e processi che possono determinare vantaggi di business, e gli intervistati riconoscono che molto lavoro deve essere fatto: Più della metà delle aziende che hanno preso parte all’indagine sta cercando di implementareper risolvere questo problema.Secondo gli intervistati, i benefici prodotti dall’implementazione di iniziative digitali sono molteplici: in media, sono stati stimatiogni anno. I risultati della ricerca mettono però in luce la una grande disparità in termini di investimenti in digital transformation e alcune delle maggiori economie mondiali rischiano di dover recuperare un grosso ritardo. Il 41% delle imprese giapponesi e il 48% di quelle brasiliane hanno descritto “matura” la gestione dei dati, rispetto a poco più di un quarto delle aziende in Francia e Germania, e all'11% nel Regno Unito.“Assistiamo allo sviluppo di una corsa globale verso la digitalizzazione, e alcune delle economie più avanzate al mondo rischiano di rimanere indietro quando si tratta adozione digitale. È essenziale che le organizzazioni creino le giuste fondamenta per gestire in modo intelligente i loro dati e proteggere il loro futuro. Per raggiungere questo obiettivo, le aziende devono essere allineate internamente e IT e business devono collaborare per risolvere sfide culturali e di competenze”, ha concluso Ratmir Timashev.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita