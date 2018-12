I dati sono importanti

Ogni volta che arriva un nuovo anno si ha la tentazione diper quello che si chiude. Nel mondo dell'IT aziendale è un (bel) po' difficile: le tecnologie e i business coinvolti e incrociati fra loro sono talmente tanti, e tanto articolati, che è sempre spinoso indicare cosa è andato bene e cosa no. E per chi.È possibile però individuare alcuni elementi più astratti che -, beninteso - nel corso del 2018 si sono resi particolarmente evidenti. Anche se a volte sembrano sin troppo astratti o lontani da noi, hanno o avrannoanche per le imprese italiane, nelle possibilità e nei modi che hanno o avranno di usare le tecnologie.No, non nel solito senso che sono il "nuovo petrolio" come dicono tutti, ma nel senso che le informazioni che ci riguardano hanno un valore - anche commerciale - e. Ilè nato in quest'ottica e, sebbene all'inizio non lo abbia amato nessuno, man mano ha trasferito questo concetto dalla teoria alla pratica. E che fosse un passo importante lo hanno poi dimostrato, quasi fossero fatte apposta, le falle nella sicurezza che durante il 2018 hanno colpito aziende di ogni genere . Tanto che, guardacaso, adessosi spinge per avere una sorta di GDPR a stelle e strisce.È simbolico che nello stesso anno il concetto di open source abbia raggiunto due traguardi: i venti anni di "età" e la consacrazione pubblica con l' acquisizione di Red Hat da parte di IBM. Ovviamente i tecnici sanno benissimo che il software open source èda anni, dopo che per decenni è rimasto fuori dalla porta ad aspettare. Ma l'acquisizione è stata un segnale importante: uno dei pochissimi nomi storici dell'IT si rilancia pesantemente assorbendo non solo Red Hat in sé ma. Chi seguirà l'esempio?Il Piano Industria/Impresa 4.0 sarebbe cosa più del 2017, a essere precisi, ma è nel 2018 che ne abbiamo potuto. L'opinione comune di chi sta sul mercato è che circa la metà delle aziende che hanno usufruito del Piano lo abbia fatto in maniera intelligente,e non solo a benefici a breve termine. In una nazione mai entusiasta dei cambiamenti, è una percentuale confortante.Meno confortante è che la spinta a innovare i percorsi formativi e di accesso al lavoro sia stata concretizzata poco o nulla.per i centri di competenza, gli istituti tecnici italiani sono sempre considerati una scuola di serie B (al contrario che altrove), la formazione in azienda è un enigma e i fondi a disposizione per il Piano nel 2019. L'idea però era buona, peccato lasciarla andare...Sino a due anni fa parlar male dei social network era come bestemmiare in chiesa, ora è come sparare alla Croce Rossa. Attaccare Facebook e Twitter (e in parte Google) Perdite di dati , invasioni della privacy, fake news, polemiche divisive, attacchi personali... gli spunti del 2018 sono stati infiniti. Ed è chiaro che le aziende in questione- l'interesse, quello già si sapeva - per risolvere la questione.Che c'entrano le imprese? C'entrano, perché i social network restano uno spazio - non l'unico, certo, ma uno dei principali - in cuiPer molte aziende questo è indispensabile: quasi nessuno compra più per il gusto di farlo, almeno in Occidente, quindi cresce il valore del legame che chi vende ha saputo creare e mantenere con chi acquista. Ma farlo in un ambiente inospitale, per quanto virtuale, è molto più difficile.I vendor dell'IT "classica" avevano accarezzato l'idea dipuntando sui vantaggi delle soluzioni Internet of Things. E in parte ci sono anche riusciti, facendo leva sulla visione più tradizionale (e lenta) dei fornitori storici di fabbriche, oleodotti, impianti petroliferi e di tutti quegli ambiti che oggi chiamiamo(IIoT). Il 2018 ha evidentemente avviato unain cui questi operatori si sono riorganizzati e stanno facendo tesoro delle esperienze e delle competenze che hanno sviluppato sul campo. E il business in gioco è davvero notevole.Diciamo grazie a Bitcoin per aver sdoganato il concetto deie quindi il modello stesso delle tecnologie blockchain. Ma nel 2018 abbiamo guardato, anche perché il mondo delle criptovalute ha avuto troppi alti e bassi - e qualche problema di sicurezza - per poter rappresentare la migliore concretizzazione di blockchain. Le aziende hanno adottato la tecnologia sperimentandolaqualche progetto è passato in produzione e nel 2019 il trend, salvo sorprese, si confermerà.O magari è solo una cyber guerra fredda, ma di sicuro gli scontri in rete tra nazioni sono sempre più frequenti. E noi siamo nel mezzo , come cittadini ed aziende che non hanno certo gli strumenti adeguati a difendersi contro i cosiddetti "state-sponsored attack", che nel 2018 hanno fatto una bella quota delle minacce in rete. Troppo perché non si cominci a parlare di una Convenzione di Ginevra digitale , che però partirebbe comunque zoppa perché nei cyber-conflitti è quasi sempre impossibile dimostrare chi abbia attaccato chi.Essere integralisti non è mai un bene, nemmeno nella tecnologia. Così da "portiamo tutto in cloud" e quindi al centro delle reti, siamo passati nel 2018 al predominio concettuale delle soluzioni di edge computing . Appare anche logico che alcune elaborazioni siano fatte proprio là dove si raccolgono i dati, senza trasmetterli al cloud ed attendere la risposta. Che in alcuni casi non può tardare oltre qualche millisecondo (vedi la guida autonoma). Insomma, è dati tempi dei primi calcolatori che il pendolo continua a muoversi tra centro e periferia delle reti.Volete vendere tecnologie a un'azienda?. O perlomeno non solo dal CIO. Per quanto riguarda il controllo degli investimenti in hardware, software e servizi, il 2018 è stato l'anno del quasi-sorpasso deiai danni dei CIO: 49,5 percento di spesa gestita contro il 50,5 percento del dipartimento IT. Il sorpasso c'è già stato in alcuni settori (manufacturing, servizi professionali) e in un ambito fondamentale come quello delle applicazioni software. Insomma, la mano sui cordoni della borsaEra puerile pensare che una delle prime grandi potenze mondiali sarebbe restata, per l'IT, semplicemente un luogo dove le aziende occidentali potevano produrre a costi più bassi. La Cina si è data piani ambiziosi e, o quasi, in molti settori industriali e tecnologici. Robotica , intelligenza artificiale, analytics, cloud, droni, guida autonoma, HPC... a Pechino hanno identificato bene le direzioni da seguire per conquistare non solo il mercato interno ma anche quello globale. C'è chi ha reagito male , ma in futuro "Made in China" promette dida quello attuale.