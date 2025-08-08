▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

Oracle, ancora più disponibilità e prestazioni per le applicazioni AI

Con Globally Distributed Exadata Database su infrastruttura Exascale si possono eseguire carichi di lavoro IT distribuiti di tutti i tipi, con massimi requisiti di sovranità e performance dei dati

Tecnologie

Arriva la disponibilità generale di Oracle Globally Distributed Exadata Database su Exascale Infrastructure, progettato per semplificare l'implementazione di applicazioni mission-critical distribuite nelle cloud region della Oracle Cloud Infrastructure, OCI, in tutto il mondo. Il nuovo servizio distribuisce, archivia e sincronizza automaticamente i dati su più sedi, dando modo alle applicazioni di rimaere online anche durante eventuali interruzioni o guasti locali e alle aziende di soddisfare i requisiti di residenza dei dati.

Grazie a un'architettura flessibile e serverless, il servizio può essere scalato dinamicamente verso l'alto o verso il basso per soddisfare le esigenze di carichi di lavoro in continua evoluzione, senza complesse attività di configurazione o gestione. Le aziende con analytics in tempo reale, elaborazione di transazioni ad alto volume e carichi di lavoro di intelligenza artificiale agentica variabili ottengono i vantaggi di un'architettura sempre attiva, costi inferiori, operatività più semplice e la capacità di espandersi a livello globale, con sicurezza.

Più in dettaglio, Globally Distributed Exadata Database su infrastruttura Exascale aiuta a soddisfare anche le esigenze più stringenti in termini di carichi di lavoro di intelligenza artificiale agentica, tra cui: Prestazioni elevate: i clienti possono gestire carichi di lavoro ad alto volume e ricerche vettoriali su enormi set di dati, estendendo la scalabilità elastica di Exascale: Disponibilità mission-critical: i clienti possono mantenere l’operatività sempre attiva e un rapido failover con perdite di dati pari a zero nei data center anche in caso di interruzioni e guasti locali, sfruttando la replica Raft e l'architettura fault-tolerant di Exascale; Residenza dei dati: i clienti soddisfano le esigenze di residenza dei dati per l'archiviazione, l'accesso e l'elaborazione di vettori AI e dati aziendali con metodi di distribuzione dei dati automatizzati e facili da usare: e infine Rapporto costo-efficienza: i clienti posso soddisfare con costi contenuti le fluttuazioni delle richieste di carichi di lavoro di intelligenza artificiale agentica generate dalle interazioni degli utenti finali, grazie a un'architettura hyperscale e serverless che può essere scalata dinamicamente verso l'alto o verso il basso, a seconda delle necessità

"Spesso le aziende hanno difficoltà a implementare e gestire database distribuiti a causa dell'elevato costo e della complessità associati alla gestione di un gran numero di server in più data center e regioni. L'architettura serverless di Oracle Globally Distributed Exadata Database on Exascale Infrastructure consente ai clienti di ogni dimensione di soddisfare le proprie diverse esigenze a costi contenuti. Oggi forniamo un database mission-critical distribuito anche al grande pubblico", commenta Wei Hu, SVP High Availability Technologies di Oracle.

Tags: oracle ai exascale exadata oci oracle cloud infrastructure gen ai

