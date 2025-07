Con Huawei spesa sempre più efficiente e smart nel Gruppo Poli

Digitalizzazione nella GDO: il sistema di gestione CloudCampus assicura un’infrastruttura IT stabile, sicura e ad alte prestazioni per potenziare il self-scanning e il self-checkout

È targato Huawei il processo di digitalizzazione in ottica “smart retail” del Gruppo Poli, noto operatore della grande distribuzione organizzata con sede a Trento. La collaborazione con Huawei ha permesso al retailer di avere accesso a un’ampia gamma di tecnologie avanzate per sostenere la propria trasformazione digitale e offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto intelligente all’interno dei suoi 63 punti vendita.

Fondato nel 1938, Gruppo Poli ha uno stretto legame con il territorio del Trentino-Alto Adige, dove detiene una quota di mercato superiore al 40% a livello regionale. Per automatizzare i processi interni e per offrire ai propri clienti un’esperienza di spesa sempre più smart, l'azienda ha recentemente investito molto nella digitalizzazione per trasformare le proprie insegne in veri e propri touchpoint digitali attraverso tecnologie all’avanguardia. Tra queste, il self-scanning e il self-checkout, che consentono ai consumatori di registrare e pagare da soli i propri acquisti, riducendo i tempi di attesa alle casse. La rivoluzione digitale nella GDO alimentare, inoltre, permette di ottimizzare al meglio i processi interni: le etichette elettroniche garantiscono un aggiornamento immediato delle informazioni relative a prezzi e prodotti, mentre i dispositivi palmari aiutano gli operatori a controllare e gestire meglio le scorte, sia in negozio sia in magazzino. Per assicurare un flusso ottimale a questi processi, è necessaria un'infrastruttura di rete stabile e ad alte prestazioni, caratterizzata da un'elevata connettività e sicurezza.

Insieme al partner e fornitore di servizi IT Saidea, Huawei ha fornito al Gruppo Poli il sistema di gestione CloudCampus che, in combinazione con iMaster NCE CampusInsight Telemetry, consente all’azienda di gestire non solo l'architettura di rete, ma anche tutti i dispositivi collegati, comprese le etichette elettroniche. Nel dettaglio, il cuore dell'installazione è costituito dagli switch Serie CloudEngine S6730-H, che offrono velocità fino a 40 gigabit al secondo evitando connessioni lente e colli di bottiglia, anche nelle ore di punta dei supermercati. Per garantire un accesso alla rete veloce e sicuro, inoltre, Gruppo Poli ha installato presso i propri punti vendita gli switch CloudEngine 5731-S, dotati di doppia alimentazione e funzionalità Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), mentre per l'ambiente WLAN viene utilizzata l'ultima generazione di access point AirEngine 5760-51, che consentono uplink multi-gigabit e quindi trasferimenti di dati superiori a 5 gigabit al secondo, includendo anche uno slot PCI per collegare soluzioni IoT che migliorano ulteriormente l'interazione con le etichette elettroniche.





Grazie alle soluzioni Huawei, Gruppo Poli ha potuto fornire e mettere in funzione nei propri punti vendita nuovi dispositivi, etichette o hotspot in tempi brevi. Attraverso i sistemi di analisi integrati, è possibile individuare e risolvere più rapidamente gli errori o i guasti nell'infrastruttura di rete, semplificando e velocizzando la gestione della rete nel suo complesso e consentendo al team IT di concentrarsi su compiti più importanti e strategici. L’efficienza delle soluzioni Huawei, infine, garantisce una riduzione del consumo di energia con conseguente riduzione dei costi energetici nei supermercati.

“Huawei si è rivelato un partner ideale grazie alla stabilità e affidabilità della sua infrastruttura di rete. Attraverso un’architettura studiata su misura, Huawei ha colto la sfida, identificando gli apparati che meglio supportano le esigenze del nostro gruppo. Grazie all’innovazione di Huawei CloudCampus, abbiamo ridotto drasticamente i tempi di deploy e il roll-out sui nostri punti vendita, oltre a migliorare sensibilmente i tempi di risoluzione dei problemi grazie ai sistemi di analisi integrati”, commentano Michele Poli, Responsabile amministrazione e sistemi informativi di Gruppo Poli, e Massimo Berloffa, Responsabile infrastruttura e sicurezza di Gruppo Poli.

“La collaborazione con Gruppo Poli conferma l’impegno di Huawei nel supportare la digitalizzazione di settori strategici come quello della GDO, in cui è fondamentale offrire ai consumatori esperienze di acquisto sempre più intelligenti, rapide e personalizzate. Le nostre soluzioni consentono ai retailer di gestire in modo efficiente grandi volumi di dati, migliorando la customer experience e ottimizzando le operazioni quotidiane. Huawei continua a essere un partner affidabile, fornendo infrastrutture di rete moderne e altamente performanti, capaci di garantire connettività stabile e sicura in ambienti ad alta complessità, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più smart e interconnesso”, conclude Alexandre Grandeaux, Chief Technology Officer di Huawei Enterprise Italia.