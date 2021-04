ServiceNow con Qualtrics all’insegna dell’employee experience e del customer service

Le due aziende combinano i rispettivi workflow e dati per creare soluzioni di IT management più efficaci e con una digital experience migliorata

. Lo scopo è quello di dare modo alle aziende di offrire una, che da un paio d'anni è di SAP , società dalla quale proviene l'attuale CEO di ServiceNow Bill McDermott Attraverso le nuove soluzioni, le aziende potranno, incrementando così la produttività dei dipendenti e migliorando la fidelizzazione dei clienti. Sono le esperienze positive a condizionare la fedeltà dei clienti e il coinvolgimento dei dipendenti, ricorda una nota: per rispondere alle aziende che utilizzano ancora sistemi in silos che non garantiscono una moderna esperienza digitale,, abilitando così grandi esperienze e una produttività maggiore. Grazie alle nuove soluzioni sviluppate, le organizzazioni potranno integrare i dati sulla experience di Qualtrics all’interno di ServiceNow Agent Workspaces, visualizzando così le performance e scoprendo i fattori chiave che guidano la soddisfazione, utilizzandoli poi al meglio.Nel dettaglio,combina Qualtrics EmployeeXM for IT con ServiceNow IT Service Management, per permettere alle aziende di. I team IT saranno così in grado di misurare l’efficacia delle tecnologie interne e ottimizzare i processi di service management in un modello di lavoro da remoto o ibrido.Inoltre, con, grazie a Qualtrics CustomerXM e a ServiceNow Customer Service Management sarà possibilee scoprire i driver della customer satisfaction, migliorando il costo/servizio e l’efficacia dei contenuti.“L’empatia è il fattore di business differenziante del 21° secolo”, spiega. “Il mondo digitale richiede esperienze su misura, continue e integrate. La partnership con Qualtrics aiuterà a trasformare i dati in azione, per ridefinire l’economia delle esperienze”.“Le aziende hanno successo o falliscono sulla base delle esperienze che offrono ai clienti e i dati relativi all’experience sono diventati i più preziosi all’interno di ogni organizzazione”, commenta. “L’accordo con ServiceNow riunisce le nostre migliori capacità e permetterà alle aziende di utilizzare i dati in tempo reale abilitando un’incredibile esperienza di lavoro”.