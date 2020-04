Equinix, una joint venture anche in Giappone per i data center hyperscale

Un miliardo di dollari sul piatto per un accordo che fa seguito a un’intesa analoga siglata sei mesi fa per l’Europa

La cifra è di tutto rispetto. Si parla infatti di, per loinGià nello scorso ottobre le due aziende avevano siglato una, soddisferanno le esigenze dei workload di un gruppo mirato di aziende hyperscale, tra cui i principali fornitori di servizi cloud del mondo.Grazie a questi data center xScale, spiega una nota, l, consentendo la loro crescita su un'unica piattaforma che può coprire immediatamentee offrire un'interconnessione diretta ai loro clienti e partner commerciali strategici."L'ibrido e il multicloud si sono affermati come la chiara architettura IT di scelta, ed Equinix prosegue il suo impegno nel soddisfare sia le esigenze di interconnessione che di workload essenziale delle principali aziende hyperscale e cloud che alimentano questa infrastruttura. Le nuove strutture di questa joint venture permetteranno ai nostri clienti hyperscale di ottimizzare la loro continua crescita, rafforzando al contempo la posizione di Equinix nell'ecosistema cloud", ha sottolineato