OVH, il cloud con la sua supply chain

, specie quelli di grandi dimensioni, hanno adottato un modello operativo che è sostanzialmente slegato dall'hardware che utilizzano. Per questioni di scalabilità delle infrastrutture e di semplicità della gestione IT, i componenti hardware, il che significa acquistare server commerciali sempre simili a sé stessi e, per i provider di grandi dimensioni e ovviamente gli hyperscaler, progettare il proprio hardware su misura e farlo poi realizzare dai produttori ODM orientali.La scelta fatta dal cloud provider franceseè molto diversa ma è stata, spiegano i suoi manager, funzionale alla sua rapida crescita . Controllare unache va dalla progettazione dei server alla loro realizzazione e poi al loro uso come base per i servizi cloud, permette secondo OVH ditecnologico e di crescita dell'offerta, arrivando a combinare i vantaggi della standardizzazione con quelli della progettazione su misura dell'hardware.Il trucco - per così dire - sta nel fatto che nel centro di ricerca, sviluppo e produzione dii tecnici di OVH non pensano solo a progettare i server ma anche. In questo modo elementi come i rack, i sistemi di raffreddamento, il cablaggio, le piattaforme di monitoraggio sono pensati perdi quanto accadrebbe limitandosi a combinare componenti commerciali standard. E, il che non guasta, produrre in proprio componenti anche apparentemente banali e "commoditizzati" come i rack porta, data center dopo data center, un risparmio sensibile.L'esempio probabilmente più significativo riguarda il, che OVH utilizza da diversi anni per i processori di tutti i suoi server. È stato progettato internamente e altrettanto internamente viene realizzato, pezzo per pezzo, il che permette di usare ovunque una tecnologia che nella maggioranza dei data centerproprio per i costi delle soluzioni in commercio.Mantenere a stretto contatto sviluppo, produzione e utilizzo delle tecnologie serve anche a. Il risultato è che una generazione tecnologica, ad esempio di un server (ma non solo), tipicamente dura un anno. È un lasso di tempo che combina l'innovazione con la stabilità, anche se in questo periodo di tempo tutti i feedback che vengono dall'utilizzo "sul campo" passano comunque in produzione e nei laboratori di ricerca, per puntare a soluzioni ulteriormente ottimizzate.L'ottimizzazione arrivadi un server, in una logica di economia circolare . I server di OVH sono realizzati in modo tale che sia poi semplice recuperarne i componenti principali (motherboard, processori, storage, chassis...) e ogni volta che è possibile questiper realizzare altri server. Così uno stesso componente, o un server intero, possono avere due o tre "vite" diverse, anche se l'obsolescenza tecnologica comunque esiste e i server "longevi" vengono man mano utilizzati come piattaforme per servizi meno performanti (ma anche più economici per chi li acquista).L'obiettivo principale di OVH resta infatti in ogni caso, come per ogni cloud provider,In questo senso le scelte di progettazione e produzione fatte negli anni permettono ora di assemblare in poco tempo interi rack completi di server, sistemi di raffreddamento, cablaggio, alimentazione e batterie di riserva. La struttura di questi rack permette poi die, soprattutto, senza particolari opere di predisposizione.Attualmente OVH conta 28 datacenter distribuiti su 12 siti in tutto il mondo. Il modello di espansione è sempre lo stesso: "Acquistiamo edifici industriali - spiega, Chief Industrial Officer di OVH - e poi facciamo un retrofitting per trasformarli in data center, proprio grazie al fatto di aver progettato nostri rack che sono autonomi e relativamente 'agnostici' rispetto a quello che li circonda... Questo permette di essere operativi già poco tempo dopo l’acquisto di una nuova sede".La maggiore efficienza economico-operativa che deriva dal controllare tutta una supply chain integrata - da ben, dopo i recenti potenziamenti della sede di Croix - permette anche di crescere con passi che per altri provider non sarebbero consigliabili. Ad esempio, OVH può far espandere i propri data center per moduli relativamente piccoli, da 500 kW e non da 1.2 MW come spesso accade. L'attenzione di OVH alla base hardware dei propri servizi si capisce meglio tenendo presente che l'azienda. E per chi vuole restare "infrastrutturale", è importante fare in modo che il sottostante strato hardware sia progettato, prodotto, gestito e recuperato nel modo più efficiente possibile. Efficienza che è legata anchedell'infrastruttura IT nel suo complesso: molti clienti la vedono semplicemente nella possibilità di attivare autonomamente un nuovo server in pochi minuti, dietro le quinte copre invece la parte di monitoraggio e di reazione alle condizioni anomale, che siano un guasto hardware o un attacco DDoS.