Un anno di GDPR: cosa è stato fatto, cosa manca ancora

Il 25 maggio 2019. O meglio: il primo anno in cui è entrato in vigore per tutte le aziende europee e anche per quelle del resto del mondo, costrette ad adattarsi in qualche modo alla nuova visione che l'Europa si è data nella. Dodici mesi di GDPR ci hanno dato molti segnali ed essenzialmente una macro-indicazione: anche se i temi della privacy e della tutela dei dati personali sembrano sempre un po' remoti,, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere della UE lo ha sintetizzato proprio di recente: "Nello scorso anno abbiamo sentito reclami e critiche, oggi in tutto il mondoper una completa protezione dei dati simili al GDPR". Il merito è ovviamente solo in parte del GDPR in quanto tale: la norma europea ha presentato un modello di quello che era possibile fare, madella nostra vita digitale.Casi come quello di Facebook e, insieme ai moltissimi altri più o meno noti , hanno dimostrato che il problema di come gestire i dati personali esiste. Di più: è un problema chiave in una fase in cui i dati sono alla base di veri e propri modelli di business. "Se non stai pagando vuol dire che la merce sei tu" non è più solo un modo di dire (quasi) divertente,e per milioni di consumatori la questione-privacy oggi merita quantomeno una riflessione approfondita.Lo dimostra il fatto cheper molte delle imprese per le quali prima era - e in buona parte è ancora - quasi un dettaglio fastidioso. Magari non fa notizia che Apple pubblicizzi i suoi iPhone puntando anche sulla privacy, di certo fa sensazione che Facebook abbia fatto una ideale conversione a U indicando che. Al netto di una sana diffidenza verso il marketing della Silicon Valley, il vento sembra aver girato . Almeno formalmente.Dal punto di vista delle imprese, però, il GDPR non è stato una occasione per fare filosofia sulla privacy ma- raramente gradito - a rivedere la propria gestione dei dati personali. Una rivisitazione che è stata portata per il timore delle pesanti sanzioni previste dalla normativa, sanzioni che peraltro. Il GDPR non si è insomma trasformato in quella "fabbrica di multe" che alcuni avevano previsto.I numeri ufficiali della Commissione Europea sostanzialmente lo dimostrano. Dall'entrata in vigore del GDPR le varie Authority nazionali hanno ricevuto circa, legati principalmente ad attività di marketing (telemarketing o email marketing) non richieste ed a procedure di videosorveglianza . Le sanzioni sono state complessivamente contenute: c'è stato(la multa di 50 milioni di euro a Google da parte dell'Authority francese), gli altri raramente sono nell'ordine delle decine di migliaia di euro.Per chi si occupa di cyber security era più interessante analizzaresubiti dalle imprese, che ora sono obbligate a comunicarli quando coinvolgono dati personali. In un anno sono stati comunicati poco meno di, una cifra apparentemente elevata ma sensata. È qui che si vede il vero valore del GDPR dal punto di vista "infrastrutturale": prima della nuova norma molte di queste brecce non sarebbero nemmeno state segnalate al pubblico e molte aziende colpite avrebbero fatto più fatica a capire rapidamente quali informazioni erano state coinvolte.Ovviamente, e su diversi piani. A livello didelle nuove norme, ad esempio: le statistiche ci dicono che solo il 67 percento dei cittadini UE ha sentito parlare del GDPR e che una percentuale ancora minore (il 57 percento)che tutela i dati personali e a cui è possibile rivolgersi. E solo il 20 percento dei cittadini sa quale effettivamente sia questa Authority.C'è ancora da lavorare suldella stessa normativa, anche a un anno dal debutto. Innanzitutto tre nazioni UE (Grecia, Portogallo, Slovenia) non l'hanno ancora formalizzata, poi le varie implementazioni nazionali del GDPR. Il principio fondante del GDPR era invece avere una normativa omogenea in tutta l'Unione, anche perché il numero delle violazioni del GDPR da gestire a livello transnazionale non è basso (446, nel primo anno).Soprattutto, c'è dacome le aziende - specie quelle di piccole dimensioni - abbiano recepito adeguatamente il GDPR. C'è il rischio che la mancanza di sanzioni eclatanti nel primo anno di applicazione abbia tolto un deterrente importante al GDPR, anche se questa mancanza è dovuta alla volontà dialle imprese più che ad una poca attenzione delle Authority. La Commissione ha sempre parlato di undel GDPR, anche per non frenare lo sviluppo delle aziende europee che stanno lavorando nei settori dove è fondamentale l'elaborazione di grandi quantità di dati.Sarebbe quindi sbagliato, da parte delle imprese,che ormai ha superato il suo picco ed è stato affrontato per come si poteva farlo. Questo primo anno tutti hanno fatto in un certo senso esperienza, ora la partita sulla tutela dei dati personali certamente continua e richiede sempre un elevato livello di attenzione e preparazione.