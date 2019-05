Dell Technologies e Orange, insieme per esaltare il potenziale dell’edge computing e l’innovazione 5G

"Lavoriamo a stretto contatto con Orange per conuigare al meglio le nostre best practice Telco con decenni di esperienza acquisita nell’ambito della trasformazione di data center per aiutare i fornitori di servizi a implementare in modo veloce e proficuo i nuovi servizi 5G",

Quello delè stato uno deinel corso dell' edizione 2019 di Dell Technologies World a Las Vegas nei giorni scorsi; unper i vendor infrastrututrali, per fornire building block aderenti a questo modello in relazione a edge computing, ambienti cloud nativi e IoT.Si innesta quindi in questo scenario, uno deiconcon l'obiettivo di esplorare nonchérelative adper creare casi d'uso dIlin grado di supportare archittetture diquasi in tempo reale eE' in qesta direzione che le aziende collaboreranno per soddisfare le richieste diin grado di combinare il meglioArchitetture distribuite in grado di fornire una base hardware comune peragnostica e automatizzata, che si estenderàper accelerare l'innovazione e l'erogazione dei servizi.Le nuove piattaforme mobili si baseranno su un ecosistema di soluzioni innovative per il 5G, utilizzando laper alimentaree lper garantireIn sostanza, tutti i livelli dello stack di rete saranno visibili ai sistemi di gestione, i quali garantiranno al contempo l'. Si tratta delle stesse tecnologie utilizzate per realizzare data center aziendali e cloud pubblici i cui requisiti cloud e IT centrici vengono ora estesi attraverso le reti 5G oltre un hardware tradizionale statico per offrirePer capitalizzare al massimo le nuove opportunità di business che il 5G creerà, inecessitano infatti di architetture industry standard aperte, combinate con Softweare Defined Networking (), Network Function Virtualization (, applicazioni cloud native e Multi-Access Edge Computing (ha affermato"Per i servizi cloud 5G e telco, i service provider fanno ricorso a tecnologie collaudate IT come IaaS, virtualizzazione e infrastrutture standardizzate per offrire agilità, sicurezza e controllo. E Dell Techologies si distingue in quest'ambito, avendo aiutato i clienti di data center a prosperare per decenni fornendo loro una catena di fornitura affidabile e sistemi di supporto di livello mondiale".Lasi esprimerà indefinizione e e sviluppo didella tecnologiaconsorzie partnership per l'edge computing; definizione e convalida di acceleratori infrastrutturali, tra cuiper carichi di lavoro all'edge, inclusie applicazioni latency-sensitive interattive e rel-time;per supportare l'basato su macchine virtuali, container e workload bar metal; piattaforme infrastrutturali edge che supportano i requisiti operative, ambientali, di spazio e automazione delle Telco."Orange ha siglato questo accordo con Dell Technologies per lavorare in modo congiunto su una varietà di temi che ruotano attorno alle tecnologie di edge computing e di accelerazione fondamentali per abilitare la promessa del 5G", ha dichiarato"Crediamo fermamente che sia fondamentale creare casi d'uso in questi ambiti delle Telco. Da questa partnership Orange si aspetta non solo risultati tecnologici ma anche di business per alimentare la nostra strategia focalizzata sulla trasformazione dell'edge computing multi-access."