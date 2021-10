Nasce Vodafone Industrial Connect, soluzione IoT chiavi in mano per rendere 4.0 il settore manifatturiero

Collaborazione a tre tra. L’intenzione è quella di contribuire all’accelerazione dellaPrimo frutto della collaborazione èprogettata per, monitorare i dati input/output in tempo reale e ottenere informazioni sul funzionamento e lo stato degli impianti fondamentali per ottimizzare il processo produttivo e prendere decisioni di sviluppo.La collaborazione, si legge in una nota,degli ultimi anni e, con l’ingresso di Alleantia, inaugura nuove prospettive di sviluppo grazie alla combinazione delle rispettive competenze. L’intesa si basa su un’analisi congiunta del mercato italiano IoT e delle esigenze dei clienti per accompagnare nel percorso di trasformazione digitale il settore manifatturiero italiano, comprese le PMI, dal cui rilancio dipende la competitività del Paese.Dotata di, Vodafone Industrial Connect risponde all’esigenza del settore manifatturiero di avere un servizio di Internet of Things chiavi in mano e di facile integrazione nell’ambiente produttivo esistente, anche se costituito da impianti di non recente realizzazione. La soluzione, prosegue la nota, è stata. La soluzione, scalabile e di semplice utilizzo, aiuta le aziende a sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia senza doverne gestire la complessità.La prima azienda italiana ad aver scelto Vodafone Industrial Connect è, azienda di logistica integrata nata nel 1986 che offre trasporti nazionali e internazionali, servizi logistici nei terminal portuali di Oristano, di Roma e del Lazio (Gaeta e Civitavecchia), servizi di packaging e di distribuzione di materie prime in tutta Italia con sette piattaforme distributive.“Vodafone Business dimostra in modo concreto di essere un abilitatore e un acceleratore del futuro delle aziende italiane, supportandole con la tecnologia, gli strumenti e le soluzioni necessari per intraprendere il percorso di transizione digitale che le nuove sfide del mercato impongono. Le collaborazioni con partner come Cisco e Alleantia – con cui co-investire e guidare l’innovazione – ci consentono di mettere a disposizione di grandi, medie e piccole aziende prodotti e servizi non solo per accelerare la trasformazione digitale, ma anche per anticipare le prossime sfide di business”, commenta“Una soluzione gestita come Vodafone Industrial Connect aiuta a ottenere innovazione, competitività, sostenibilità, con un'efficacia che nasce dalla scelta di mettere a fattor comune competenze e specializzazioni diverse”, sottolinea. “La collaborazione con Alleantia e Vodafone Business è un chiaro esempio di questo lavoro di squadra. Creare un ecosistema fatto di accordi duraturi, nati per mettere a terra soluzioni concrete, è essenziale per consentirci di proporre soluzioni verticali che abilitano la digitalizzazione dei processi produttivi del settore industriale”.“Vodafone Industrial Connect è stato concepito e sviluppato per offrire, sia ai responsabili IT e della produzione, la massima semplicità, scalabilità, affidabilità per realizzare la piena convergenza tra macchinari e sistemi informativi, anche in Cloud, con un nuovo modello di business che potremmo definire “Digital Twin as a Service”, conclude