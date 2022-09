Appuntamento a Padova per la nuova edizione di Forum Meccatronica

Il 4 ottobre la filiera dell’automazione industriale si incontra a Padova a Forum Meccatronica

Si rinnova l’appuntamento con Forum Meccatronica, promosso dal Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione e organizzato da Messe Frankfurt Italia. La nona edizione della mostra-convegno, dal titolo Integrazione e flessibilità a supporto dell’industria digitale e sostenibile, si terrà il 4 ottobre presso il Nuovo Centro Congressi di Fiere di Padova.

Nel corso dell’evento, i più importanti fornitori di tecnologie e soluzioni meccatroniche approfondiranno, anche attraverso esperienze concrete di integrazione meccatronica, differenti aspetti quali motion control, robotica, software industriale, impiantistica. L’obiettivo è quello di presentare lo stato dell’arte con uno sguardo proiettato sul percorso da affrontare per rispettare i grandi impegni del settore in tema di digitalizzazione e sostenibilità. Un importante momento di confronto tra gli attori della filiera dell’automazione industriale: rivolto ai costruttori di macchine, agli integratori di sistemi e agli utilizzatori finali per discutere delle più innovative soluzioni tecnologiche presenti sul mercato.

Il Forum si aprirà con gli interventi di Luigi Rossi Luciani, Presidente ITS Meccatronico Veneto, e di Matteo Faggin, Direttore Generale SMACT. Saranno inoltre presentati i contenuti del White Paper Robot automatici nei sistemi integrati realizzato dal Gruppo Meccatronica in collaborazione con Siri, e l’aggiornamento dello studio Mappatura delle competenze meccatroniche in Italia, curato dal Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano con la collaborazione di ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia. Il focus dell’osservatorio è sulle tecnologie a supporto della sostenibilità e della flessibilità.

Nelle sessioni convegnistiche parallele si alterneranno gli interventi dei fornitori di tecnologie con la moderazione di docenti universitari, OEM e utenti finali. Nell’area espositiva sarà possibile approfondire in modo dedicato, con i professionisti del settore, gli aspetti tecnologici trattati nelle conferenze.

Più in dettaglio, la sessione Progettazione intende approfondire l’approccio meccatronico nell’industria digitalizzata, secondo cui la progettazione meccanica, elettronica e del controllo procedono parallelamente e in sinergia. Nuove piattaforme di progettazione, test su modelli virtuali, integrazione dei tool, interconnettività delle piattaforme e ambienti di sviluppo sono tra i temi trattati.

La sessione Produzione riguarda ovviamente l’impiego di soluzioni meccatroniche avanzate nella fase di produzione. Impiego che, nella logica a tendere della digitalizzazione dei processi produttivi, ha l'obiettivo di portare flessibilità e performance che non sono possibili con un approccio tradizionale. Monitoraggio dei dati di produzione, riduzione degli sprechi e dei consumi, coordinamento uomo-macchina e macchina-macchina, customizzazione della produzione di massa, intelligenza artificiale sono tra gli argomenti chiave della sessione.

Infine, la sessione tematica Prestazioni approfondisce le possibilità che la fabbrica interconnessa offre di ottimizzare la produzione e fare manutenzione predittiva grazie alla analisi costante dei dati che "corrono" sulle reti della fabbrica stessa. Le infrastrutture e le piattaforme di elaborazione e comunicazione diventano quindi fondamentali anche in ambito industriale per massimizzare le prestazioni degli impianti. Il che però introduce temi nuovi da affrontare, come la cyber security.