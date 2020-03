Workday, quanto conta l’agilità organizzativa

Se agilità fa rima con successo







: un dato sostanzialmente allineato con altri paesi europei, come Francia (57%), Germania (55%) e Regno Unito (53%). È uno dei risultati della ricerca condotta per Workday , società fondata 15 anni fa e attiva nelle soluzioni cloud per la gestione del Finance e delle Risorse Umane, che ha. LoIl dato principale emerso dalla ricerca è che vi è una forte correlazione tra crescita dei ricavi da digitale e agilità dell'azienda. Non è un caso chee hanno, facendo crescere maggiormente i ricavi digitali."Quando le aziende comprendono l'importanza dell'agilità e si attrezzano per raggiungerla, ottengono risultati migliori rispetto a quelle che non lo fanno. La tecnologia ha un ruolo fondamentale nell'aiutare le organizzazioni a diventare più agili, ma questo cambiamento non riguarda solo il modo in cui un'azienda innova e realizza nuovi prodotti e servizi", spiegaSempre secondo lo studio,per la creazione di una gamma di prodotti e servizi digitali: questo dato, forse un po' autoindulgente, colloca l'Italia al top tra i Paesi più innovativi in Europa dal punto di vista digitale.Nonostante questa leadership, sussistonorelativi in particolare agli ostacoli derivanti da, compliance e privacy, per il 49%, rispetto a una media generale del 42%, dai, per il 33%, e infine dalla, sempre per il 33% degli intervistati italiani, contro il 29% degli altri Paesi.Superare questi ostacoli richiede che le, che passa per cinque punti chiave, identificati dai risultati della ricerca in:i.Qui sta l'altro dato interessante della ricerca: per supportare la digital transformation, in modo che siano il più possibile in grado di supportare la crescita e l'agilità necessarie nel digitale.Un esempio rilevante in questo senso è quello di, società nata 15 anni fa dallo spin-off di Pirelli Cavi e attiva nel settore dei cavi elettrici e delle fibre ottiche. Quotata in Borsa dal 2007,Pur essendo in un ambito che più business-to-business non si può, Prysmian ha deciso da tempo di innovare digitalmente, per più di una ragione. Su tutte, spicca il fatto che "se vogliamo essere di successo anche tra dieci anni, cioè nel 2030, dobbiamo iniziare a trasformarci oggi: il digital è una delle leve di trasformazione accanto all'innovazione di prodotto", sottolinea, illustrando quella che in Prysmian si preferisce chiamare "", invece della classica trasformazione digitale.E che punta verso tre target ben definiti, il primo dei quali è "modificare il nostro DNA, passando da essere un puro fornitore di cavi, cioè di hardware, a essere un provider di soluzioni, costruite integrando un layer software su un hardware che già sappiamo fare molto bene, come dimostra il nostro successo sul mercato", prosegue Brandinali.Il secondo obiettivo di Prysmian è quello di "puntare sempre più sui dati, sul loro sfruttamento, per far entrare sempre più l'economia del dato nelle agende dei CIO, andando oltre alle best practice, che sono sicuramente importanti perché permettono di raggiungere ottimi livelli di efficienza", spiega ancora Brandinali, sottolineando che "oggi bisogna puntare alle '', per costruire qualcosa che oggi non c'è partendo dai dati: non c'è bisogno di mettere altri sensori alle nostre aziende, perché disponiamo già di molti dati, ma quello di cui abbiamo bisogno sono nuovi modi di interpretarli per trarne valore e decisioni di business". Ultimo punto, non meno importante, è "costruire una nuova leadership, puntando sull'agilità organizzativa", conclude Stefano Brandinali.