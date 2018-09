Auriga, un nuovo incubatore in Puglia per le startup nel Digital Business

IC406 Innovation Camp il nuovo incubatore per startup pensato per dare slancio alle migliori idee innovative in ambito digital business e realizzato da Auriga, società italiana attiva nelle soluzioni software per l’IT banking, con focus sui sistemi di pagamento e la banca multicanale. Si chiamapensato per dare slancio alle migliori idee innovative in ambito digital business e

Con sede a Bari, dove Auriga ha da sempre il quartier generale, l’incubatore è rivolto a studenti, laureati, ricercatori o professionisti, o anche a giovani imprese o PMI innovative, alla ricerca di supporto e competenze specifiche per costituire la propria startup. IC406 mette a disposizione un programma completo di accompagnamento e di incubazione, compresa la possibilità di partecipare a workshop, seminari e corsi di imprenditoria. Inoltre, IC406 offre alle startup spazi informativi su opportunità e piani di finanziamento, mettendo anche disposizione un network di partner qualificati.

All’interno del percorso, i team selezionati avranno accesso a un periodo di incubazione tra i 6 e i 9 mesi, con un contributo economico fino a 25.000 euro per ogni startup. In una fase successiva di MVP testing & execution, i team riceveranno formazione e accompagnamento per studiare il target di mercato, ipotizzare il proprio modello di business e realizzare il business plan.





Da notare che il percorso può svolgersi in modo fisico o virtuale: è infatti possibile infatti utilizzare gli spazi della sede di Bari, usufruendo sul posto di tutti i servizi resi disponibili da IC406, mentre per i team che non possono avere base fisica presso l’incubatore è prevista la possibilità di usufruire dei servizi di accompagnamento e supporto per trasformare la propria idea in impresa.

“L’innovazione è da sempre nel DNA di Auriga. In particolare, crediamo in un modello che ormai è diventato imprescindibile come l’open innovation. Per questo abbiamo deciso di renderlo parte integrante del nostro business, dando vita a un nostro incubatore per entrare in contatto con idee e competenze provenienti dall’esterno, anche da ambiti molto diversi”

, ha commentato Vincenzo Fiore, CEO di Auriga. “Con sede a Bari, dove Auriga ha sempre avuto il suo quartier generale, IC406 è una grande opportunità per tutti, dove i talenti possono trovare l’opportunità di trasformare la propria idea in impresa, e dove essere contaminati da quello slancio, da quella creatività, da quella spinta innovatrice che è la linfa vitale della crescita”.