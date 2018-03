Promette bene il 2018 delle aziende Agtech

Nel 2017di investimenti da parte di oltre trecento venture capital rispetto ai duecento milioni scarsi del 2007. Secondobastano questi due numeri a descrivere efficacemente l'evoluzione del, ossia il mercato delle imprese innovative che stanno sviluppando tecnologie per l'agricoltura di nuova - a volte futuribile - concezione. Un mercato che, come testimonia tra l'altro la presenza di oltre trenta fondi specifici attivi.Finistere ha anche delineato quelli che ritiene saranno idel settore Agtech nel corso del 2018. Alcune linee di evoluzione sono più legate agli aspetti tecnologici, ad esempio crescerà l'interesse per tutte le tecnologie che possano abilitare soluzioni disempre più orientate alle funzioni predittive, dallo sviluppo di sensori sempre più precisi all'intelligenza artificiale.Ancheè considerata un elemento in forte evoluzione. Il costo del lavoro in agricoltura cresce e i produttori cercano di bilanciare il fenomeno con nuove soluzioni automatizzate per il raccolto e la protezione delle coltivazioni. Prevedibilmente si attende una crescita anche del, con lo sviluppo di nuovi prodotti di derivazione biologica e genomica.Non vanno poi dimenticate le, che non sono collegate direttamente alle tecnologie ma influenzeranno il loro sviluppo. I grandi nomi del settore (Dow, DuPont, Bayer, Monsanto...) stanno consolidandosi e le loro quote di mercato ora sonoe tecnologicamente evolute. E nel settore Agtech stanno entrando anche aziende che vengono da altri mondi, come ad esempio BASF che ha acquisito il business sementi di Bayer.Finistere sottolinea anche come nel corso del 2018 sarà interessante osservare lo sviluppo di tante piccole "Silicon Valley" Agtech, ossiache operano nella stessa zona geografica. Negli Stati Uniti ce ne sono già diversi, altri stanno nascendo in Israele (che conta oltre quattrocento startup Agtech), America Latina,, Australia e Nuova Zelanda.