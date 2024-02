La Sicilia è sempre più connessa digitalmente

EXA Infrastructure investe nel potenziamento delle tratte sottomarine tra Sicilia e penisola italiana

La connettività a banda larga è sempre un po' un problema per le isole italiane, anche per quelle maggiori come Sicilia e Sardegna. È una delle questioni aperte che il PNRR italiano e gli investimenti delle Telco nazionali stanno affrontando, ma anche le iniziative degli operatori globali sono un fattore da considerare. Anche perché la posizione centrale dell'Italia nel Mediterraneo la trasforma in una sorta di "ponte" verso i mercati digitali orientali, in forte sviluppo.

In questo senso la britannica EXA Infrastructure ha annunciato importanti investimenti per lo sviluppo della sua rete che collega la Sicilia all'Italia continentale, tra cui l'aggiornamento tecnologico del sistema di cavi sottomarini Janna e l'aggiunta di una rotta sottomarina che collega Palermo a Genova. Con queste evoluzioni, EXA è ora in grado di offrire quattro diverse rotte digitali dalla Sicilia alla Penisola.

Il sistema di cavi Janna, che è un misto di collegamenti terrestri e sottomarini, è stato aggiornato con la più moderna tecnologia ottica DWDM, consentendo a EXA di fornire una capacità di 400 Gbps sulla tratta tra la Sicilia e la penisola italiana. EXA renderà inoltre disponibile un nuovissimo percorso sottomarino che collegherà Palermo a Genova, fornendo così un nuovo accesso al capoluogo ligure, in quanto importante polo economico dell'Italia settentrionale. La tratta Palermo-Genova dovrebbe essere pronta per il servizio all'inizio del secondo trimestre del 2024.

Gestendo quella che descrive come "la più grande rete di proprietà in Europa e in Nord America", EXA vuole posizionarsi come fornitore primario sia di infrastrutture sia di competenze tecniche. Anche nel mercato italiano. Steve Roberts, SVP of Strategic Investments and Product Management di EXA Infrastructure, ha spiegato che l'azienda riconsce "l'importanza della Sicilia come uno dei principali gateway del traffico internazionale verso l'Europa" Aggiornando e diversificando le tratte ottiche tra Sicilia e Penisola "siamo ben preparati per la domanda attuale e futura di larghezza di banda", ha aggiunto.