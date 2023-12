Lenovo, piattaforme e servizi di cloud ibrido per accelerare l'adozione dell’AI

Le nuove soluzioni di hybrid cloud Lenovo ThinkAgile e le piattaforme server ThinkSystem sono alimentate da processori Intel Xeon Scalable di nuova generazione e semplificano l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale

Lenovo amplia le piattaforme di cloud ibrido per l'AI con nuove soluzioni iperconvergenti ThinkAgile e nuovi server ThinkSystem che consentono di accelerare il deployment del cloud, la connettività ibrida e le funzionalità di AI, grazie alla nuova generazione di processori Intel Xeon Scalable.

Le nuove soluzioni di cloud ibrido Lenovo ThinkAgile sono progettate per incrementare le prestazioni AI e rendere più agile il cloud, integrando maggiori capacità di calcolo e una memoria più veloce nel proprio portafoglio leader di mercato quando e dove è necessario. Inoltre, i servizi professionali Lenovo per l'AI e le offerte TruScale as-a-service aiutano i clienti a semplificare l'IT e ad accelerare l'adozione dell’AI con nuove funzionalità integrate di cloud ibrido per l'edge che supportano la rapida crescita delle aziende consentendo loro di affrontare i costi solo per i servizi di cui effettivamente hanno bisogno. Le nuove soluzioni cloud ibride Lenovo ThinkAgile e i nuovi server ThinkSystem con processori Intel Xeon Scalable di quinta generazione dispongono di accelerazione AI integrata con la tecnologia Intel AMX, che aumenta l'efficienza e supporta l'inferenza e l’addestramento AI su modelli fino a 20 miliardi di parametri. Inoltre, il portafoglio fornisce un'architettura aperta unica con gestione avanzata, affidabilità superiore e sicurezza end-to-end per supportare aziende di ogni dimensione nell’utilizzo di multi-cloud ibridi.





Intelligenza Artificiale per il cloud ibrido

Per stare al passo con la crescita del business, i team IT richiedono soluzioni edge-to-data e servizi cloud che siano pronti per l'implementazione, compatibili con l'infrastruttura esistente e progettati per supportare carichi di lavoro complessi. Lenovo ThinkAgile HX, MX e VX sono soluzioni cloud ibride ottimizzate per l'AI, pronte all’utilizzo, dispongono dei nuovi processori Intel Xeon Scalable di quinta generazione e possono contare su un ecosistema aperto di partner, tra cui Microsoft, Nutanix e VMware. Le nuove soluzioni cloud ibride integrate ThinkAgile offrono un software cloud leader di settore che consente nuove funzionalità, backup e ripristino più rapidi e una riduzione fino al 75% dei tempi di deployment.

Lenovo ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio con ThinkAgile VX con l’architettura di riferimento VMware Cloud Foundation (VCF), che consente alle aziende di supportare carichi di lavoro virtualizzati e containerizzati in cloud ibrido. Il nuovo ThinkAgile MX450 Edge Integrated System con Azure Arc integrato offre una soluzione compatta per fornire servizi cloud Azure e inferenza AI all'edge. Inoltre, ThinkAgile HX AI for the Edge con Nutanix è in grado di realizzare soluzioni ripetibili e scalabili per gestire carichi di lavoro da remoto AI, machine learning o storage.

Lenovo collabora con Intel per offrire la tecnologia più avanzata con il supporto delle nuove CPU integrate nell’intero portafoglio ThinkSystem di soluzioni a densità ottimizzata, rack e tower. Per i carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, Lenovo continua ad ampliare le proprie capacità di server multi-nodo con i server a densità ottimizzata SD530 V3, SD550 V3 e SD650-N V3 alimentati dai nuovi processori Intel® Xeon® Scalable di quinta generazione, che consentono ai clienti di massimizzare la potenza di elaborazione nella metà dello spazio con un consumo energetico ridotto fino al 40% grazie al raffreddamento a liquido Neptune.

Per il mondo enterprise i robusti server rack Lenovo ThinkSystem SR650 V3 e SR630 V3 offrono configurazioni flessibili con prestazioni ottimizzate per i carichi di lavoro AI. Nel caso di aziende dislocate geograficamente, come ad esempio filiali e i punti vendita al dettaglio, i nuovi server rack Lenovo ThinkSystem SR250 V3 e il server tower ST250 V3 utilizzano i processori Intel Xeon E-2400 con prestazioni complessive superiori fino al 21% per offrire capacità computazionali flessibili all'edge.





Abilitare l’agilità del cloud

Lenovo sta valorizzando la potenza dell'AI per guidare la trasformazione intelligente in ogni segmento di mercato, dal pocket al cloud, con dispositivi, infrastrutture, soluzioni e servizi AI ready costruiti appositamente per migliorare le prestazioni di interi settori industriali, imprese e singoli individui in tutto il mondo. Con le prestazioni necessarie per accelerare le applicazioni AI, Lenovo TruScale for Hybrid Cloud offre soluzioni di data center as-a-service e on-premise completamente gestite per creare, spostare e scalare in modo flessibile la capacità in base all’evoluzione delle esigenze aziendali. Il nuovo TruScale Hybrid Cloud for Edge di Lenovo offre una soluzione a costi contenuti e con ridotte esigenze di configurazione per supportare l'AI dove necessario e include una piattaforma di gestione cloud self-service che consente maggiore agilità e controllo sui carichi di lavoro dei dati.

Oltre che con la propria piattaforma di cloud ibrido di nuova generazione, Lenovo supporta i clienti nella rapida implementazione dell'AI anche con i nuovi Professional Services for AI. I servizi di consulenza sono erogati da un unico fornitore e coniugano una consolidata conoscenza tecnologica con il team globale di esperti di settore di Lenovo per aiutare le aziende nell’approccio all'AI e guidarle in un percorso di implementazione IT end-to-end efficace e personalizzato per raggiungere rapidamente i risultati aziendali desiderati.



Anche gli utenti finali potranno beneficiare delle soluzioni di cloud ibrido Lenovo sui nuovi laptop Lenovo, device all'avanguardia nell'innovazione dei cosiddetti “AI PC”, in grado di trasformare il modo di lavorare, giocare e connettersi. Con i nuovi ThinkPad X1 e IdeaPad Pro 5i, gli utenti possono godere delle esperienze PC più avanzate di sempre, grazie all'AI computing. I nuovi laptop sono dotati di processori Intel Core Ultra e connettività Wi-Fi ad alte prestazioni per accelerare le attività di AI su PC con maggiore velocità e intelligenza e attraverso modelli di AI ibrida locali, pubblici e privati.

"Le soluzioni cloud ibride di Lenovo per i carichi di lavoro AI promuovono l'innovazione e creano un percorso più rapido e flessibile verso questa tecnologia, fornendo prestazioni di computing all’edge paragonabili a quelle dei data center. Con prestazioni migliorate fino al 21%, i clienti possono sfruttare le nuove soluzioni di cloud ibrido Lenovo per ridurre l'ingombro IT, raggiungere un ROI più elevato e migliorare i propri risultati di business. Il nuovo portafoglio è progettato per supportare gli attuali carichi di lavoro AI, virtualizzazione e multi-cloud, aumentando al contempo l'efficienza energetica e l'agilità con un'unica piattaforma senza soluzione di continuità", commenta Kamran Amini, Vice President e General Manager Server, Storage e Software Lenovo Infrastructure Solutions Group.