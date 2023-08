Un accordo per accelerare il broadband in Sardegna

In Sardegna nasce un protocollo per velocizzare la realizzazione dei Piani Italia a 1 Giga e Italia 5G

Nei giorni in cui il PNRR viene, a quanto si dice, scomposto, riassemblato e ampiamente revisionato, il messaggio di fondo non cambia: le innovazioni pianificate bisogna realizzarle in fretta o non si realizzeranno più. E per dare una decisa accelerazione serve sbloccare tutta la catena di operatori che il PNRR devono poi metterlo concretamente in atto sul territorio.

Serve a questo, in Sardegna, un nuovo protocollo siglato tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, Infratel Italia e varie associazioni di operatori e system integrator. In sostanza tutte le realtà interessate dai Piani operativi PNRR “Reti ultraveloci e 5G” attivati in Sardegna.

L'idea è quella di condividere risorse e competenze sul campo per agevolare la realizzazione dei Piani in Sardegna, attraverso forme di collaborazione istituzionale tra pubblico e privato. La focalizzazione specifica e prioritaria sui Piani Italia a 1 Giga e Italia 5G serve per facilitare la realizzazione di collegamenti fissi a banda ultralarga e mobili 5G in tutta l’isola.



Il protocollo, di durata triennale, prevede in particolare di facilitare la condivisione di risorse e competenze disponibili, per individuare le opportunità territoriali. L'obiettivo è anche incentivare, in fase di sviluppo progettuale, l’utilizzo dell’innovazione tecnologica e la fornitura di componentistica e soluzioni adeguate, in termini di qualità, sicurezza, rispetto delle normative. Sono poi prevsite iniziative di formazione e informazione, per sensibilizzare gli operatori del settore e gli uffici tecnici.

Insomma, si gioca un po' a tutto campo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Tra l'altro anche attraverso un monitoraggio continuo dell’avanzamento dei lavori, con incontri mensili.

Il Piano Italia a 1 Giga punta a realizzare infrastrutture di rete che garantiscano banda di almeno 1 Gbps sull’intero territorio nazionale entro il 2026. In Sardegna il progetto di investimento è realizzato da TIM. Il Piano Italia 5G riguarda la connessione in fibra ottica delle stazioni radiobase 5G e la densificazione delle infrastrutture di rete. In Sardegna il progetto di investimento è "scomposto" tra TIM, Inwit e Vodafone.