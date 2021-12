Trend Micro: Italia terza al mondo per attacchi ransomware

Il nostro si conferma ancora tra i Paesi più presi di mira dai cybercriminali: a ottobre è anche al quarto posto per numero di malware

. Il dato emerge dall’ultimo report di, che rivela come il nostro Paese continui a rimanere tra i più bersagliati dai cybercriminali, confermandosi negli ultimi mesi tra le prime cinque nazioni al mondo più colpite dai malware.Nel dettaglio,. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito, con il 23,4% di attacchi, a seguire Francia (7,5%), Italia (5%), Belgio (4,5%) e Brasile (3,8%).Per quanto riguarda i malware,, con 34.816.097 assalti, seguiti da Giappone (31.711.116), Australia (6.132.704),(6.097.979) e Regno Unito (5.610.942).Nel dettaglio,(1.072 attacchi), la PA (842 attacchi), il Manufacturing (746 attacchi), il Tech (525) e il Banking (260).I dati sono frutto delle analisi della Smart Protection Network,, per bloccare gli attacchi in tempo reale grazie alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.La Smart Protection Network è costituita da. A ottobre 2021 la Smart Protection Network di Trend Micro ha gestito 469 miliardi di query e fermato 9,3 miliardi di minacce, di cui circa il 72,4% arrivava via e-mail.