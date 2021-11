Dell Technologies, digitale sempre più al centro

In occasione del Dell Technologies Forum, il numero uno italiano fa il punto sullo scenario post pandemia: i motivi di ottimismo non mancano, pur con qualche paradosso nell'ambito data driven

Filippo Ligresti, Vice President e General Manager di Dell Technologies Italia

Parte dalla nuova normalità verso la quale sembra che si stia finalmente procedendo, l’analisi dello scenario da parte di, in occasione del Dell Technologies Forum svoltosi ieri. “Dopo più di un anno e mezzo di lavoro da remoto anche noi stessi come azienda abbiamo riaperto i nostri uffici all’inizio di questo mese: anche noi abbiamo colto tutte le opportunità offerte dal digitale, come è successo per tutte le aziende, che sono ricorse a dosi massicce di digitalizzazione per mantenere la continuità del business, dando anche una fortissima spinta ai nostri risultati, tanto che il 2020 per Dell Technologies è stato il”, spiega Ligresti, sottolineando che, “ben in linea con quello globale, grazie anche al nostro team interno e soprattutto al Canale”.Ma ora che il mondo sembra avviato verso la nuova normalità, è “fondamentale che non venga dimenticata la lezione imparata durante la pandemia, ovvero che il digitale è in grado di trasformare ogni business”, fa notare Ligresti, spiegando che “dopo l’emergenza in cui le aziende hanno cercato di dotarsi rapidamente delle tecnologie necessarie per abilitare lo smart working, che notoriamente in molti casi è stato più un remote working, occorre che non venga dispersa la consapevolezza ormai acquisita delle potenzialità della trasformazione digitale, guardando però all’importanza dei dati e soprattutto del loro utilizzo in modalità nuove, cioè diverse dal solito, per trarne vantaggi competitivi”.Insomma:. Ma questo in molti casi rappresenta ancora. È proprio per fare luce su questi aspetti che, che ha analizzato i dati dei decision maker in 45 Paesi del mondo, Italia compresa.“La ricerca ha evidenziato diverse dinamiche particolarmente rilevanti, nonché una serie di paradossi sul modo in cui le aziende stanno utilizzando i dati in loro possesso”, ha commentato Ligresti, sottolineando che “molte aziende operano con una percezione che non corrisponde pienamente alla realtà”.Gli esempi non mancano: “ci sono aziende che ritengono di essere data driven, ma poi non massimizzano questi dati come vero capitale aziendale e non danno priorità all'utilizzo dei dati in tutta l’organizzazione”, ha spiegato Ligresti, parlando anche del fatto che “altre realtà, che dispongono già oggi di una mole di dati maggiore rispetto alla loro capacità di gestione, realizzano che il business richiede un ulteriore set di dati. Infine, molte aziende riconoscono e credono nei vantaggi di un modello operativo as-a-service, ma solo un numero esiguo ha compiuto i passi necessari per integrarlo. È chiaro che le aziende necessitano di una strategia efficace per la gestione dei dati e per affrontare questi paradossi. Questo sarà possibile solo grazie a un approccio integrato che tenga conto della necessità di finalizzare il proprio percorso di trasformazione digitale”.Più in dettaglio, secondo lo studio di Forrester per Dell,rispetto al passato. Ma, sempre in Italia,Tra le barriere più rilevanti, emerge unanecessarie al prosieguo del processo di trasformazione digitale. Circa il 40% delle aziende italiane, infatti, non riesce a trarre valore dal dato a causa della. Una cifra che arriva al 46% se si prendono in considerazione anche competenze tecniche più allargate, come per esempio la capacità di gestire i data-lake.Si tratta di un fenomeno che trova riscontro anche a livello operativo: solo il 22% delle aziende dichiara infatti di aver introdottocon il 61% che ammette di non basare i propri target di sviluppo professionale sui dati. Inoltre, appena il 10% del panel sta incentivando i dipendenti a innovare, facendo leva sui dati e sui processi di analisi.In questo scenario,: un valore notevole, visto anche alla luce delle dinamiche accelerate dall’emergenza Covid. Non è quindi un caso che l’indagine di Forrester-Dell rilevi un aumento del 18% nel corso dell’ultimo triennioDel resto,: “ci troviamo all’alba di una grande trasformazione storica dell’economia, che vedrà tutti i business sempre più caratterizzati da solide fondamenta digitali, in grado di generare quantità incredibili di dati, che non avranno bisogno solo di hardware e software per gestirli, ma anche e soprattutto di, come il Machine Learning e l’Intelligenza Artificiale”, ha proseguito Ligresti.È anche per questo che “oggi, diversamente a quanto accadeva solo due-tre anni fa,. E infine non dimentichiamo i grandi investimenti previsti in ambito infrastrutturale dal Pnrr , che trovano nel digitale un elemento portante”, ha concluso Filippo Ligresti.