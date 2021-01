Servizi IT: Atos punta DXC e la NewCo di IBM ha un CEO

Atos si è offerta di acquisire DXC Technology, IBM mette l'ex CFO alla guida della NewCo prossima ventura

Il settore dell'vive una situazione non semplice. La concorrenza dei servizi cloud si fa sentire e pesa sui margini economici. Ma il volume del business resta comunque molto elevato e giustifica rilevanti movimenti di mercato,È proprio per questo motivo cheha messo gli occhi su, l'operatore nato anni fa dalla combinazione di CSC con la parte servizi di HPE. L'operazione sarebbe significativa perché, se concretizzata, muoverebbeUna bella somma anche per Atos, che però di acquisizioni se ne intende e storicamentediverse sue operazioni. In particolare quella per il controllo di Bull, che oggi le permette di giocare un ruolo di primo piano nel sempre più importante mondo del supercomputing.Sempre in campo servizi IT "tradizionali" si fa almeno un po' più chiara la strada della NewCo che. La nuova azienda dovrebbe vedere la luce quest'anno e ha adesso un suo CEO. Si tratta di, che ha lavorato per diversi anni in Big Blue prima di uscirne lo scorso giugno 2020.In quel momento Martin Schroeter era Senior Vice President Global Markets. In precedenza è stato anche Chief Financial Officer di IBM. Dovrebbe quindi averedei meccanismi della NewCo e soprattutto un rapporto già consolidato con i suoi clienti. Due caratteristiche necessarie per quantomeno puntare a una uscita "morbida" della NewCo dalla casa madre.