Capgemini, una nuova serie di servizi Intelligent Industry per lo sviluppo della guida autonoma

Facendo leva sui dati, Driving Automation Systems Validation mette più sicurezza e affidabilità nello sviluppo e nella guida di veicoli autonomi

Da Capgemini arriva la. Dopo i servizi focalizzati su Edge e 5G , questa nuova offerta supporta i produttori automobilistici e il settore automotive nel suo complesso a progredire in modo efficiente e con fiducia nella tabella di marcia verso la guida autonoma.“La guida autonoma è un entusiasmante risultato dell'Intelligent Industry, ma si tratta di un'impresa complessa: il raggiungimento di livelli accettabili di sicurezza e affidabilità richiederà infatti sostanziali processi di verifica e convalida", sottolineadie membro del. "Un singolo veicolo può generare diverse centinaia di petabyte di dati attraverso la guida, ma nessuno può percorrere un numero sufficiente di chilometri per generare dati sufficienti a prevedere come comportarsi in qualsiasi scenario su una strada pubblica. La modellazione virtuale e l'apprendimento costante sono necessari, così come l'infrastruttura e l'analisi per elaborarli. La nuova offerta di servizi Driving Automation Systems Validation può aiutare le case automobilistiche a gestire tutti questi dati, oltre a effettuare una validazione e verifica completa, in modo da poter concentrare gli sforzi di ricerca e sviluppo per progredire verso livelli di autonomia più elevati”.Come evidenzia una nota, grazie all', player mondiale nei servizi di Engineering e R&D, Capgemini è all'avanguardia nell’Intelligent Industry grazie una competenza a 360 gradi nelle tecnologie industriali e digitali. Il raggiungimento dei livelli di sicurezza e affidabilità utili a consentire la guida autonoma richiederà unaGrazie alle competenze e risorse ingegneristiche e informatiche del Gruppo, l'offerta diconsentirà agli OEM, ai fornitori e al settore nel suo complesso di mettere in atto l’architettura e la tecnologia necessarie per garantire sicurezza e fiducia nei sistemi senza conducente, attraverso Strategia di test e orchestrazione; Produzione di dati fisici e virtuali; Gestione dei dati; Integrazione degli strumenti e continuità digitale; Infrastruttura cloud ibrida; e infine Verifica e convalida complete as-a-Service.“I sistemi a guida autonoma, anche in Italia, avranno un forte impatto sui modelli di business di molti settori, dalle smart cities al mondo automobilistico a quello assicurativo, e trasformeranno i nostri stessi stili di vita”, dichiara. “La diffusione dei veicoli a guida autonoma non solo dipende dalle tecnologie e dalle normative ma soprattutto dai dati per addestrare, simulare e testare i sistemi a guida autonoma. Il settore automobilistico italiano sta gradualmente recuperando il gap esistente rispetto a quello di altri Paesi e la capacità di valorizzare i dati per la validazione e verifica dei sistemi a guida autonoma potrà rappresentare un ulteriore elemento di accelerazione.”