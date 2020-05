TeamSystem, ancora shopping: questa volta nell’e-procurement

Non si ferma lo shopping di Teamsystem , alla quale passa ilsia per il mercato della Pubblica Amministrazione sia per il mercato delle imprese private.L’operazione permette a TeamSystem non solo di consolidare il proprio posizionamento nel, ma anche di rafforzare la propria offerta relativa allaAF Soluzioni, ricorda una nota, si è distinta nel proprio settoredigitalizzando tutti i processi che prevedono documenti cartacei con una conseguente riduzione di ridondanze ed inefficienze.“Questa operazione rientra in un più ampio percorso volto a posizionarci in modo particolarmente distintivo nei mercati verticali acquisendo alcune fra le eccellenze digitali del panorama italiano che sviluppano soluzioni innovative nei loro mercati di riferimento – commenta- Riteniamo che AF Soluzioni possa essere un prezioso tassello di questa strategia che ci consentirà di supportare le aziende e gli enti pubblici in un cammino che mira all’incremento della loro competitività grazie all’utilizzo del digitale nella supply chain.”Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita