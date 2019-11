Digital Italy 2019: crescita inferiore alle previsioni e rischio ristagno fino al 2021

È uno spaccato molto articolato, quello del Rapporto. Presentato all’evento, il documento è stato illustrato da, che ha sottolineato che “il nostro gruppo di lavoro si è impegnato a raccogliere e mettere in relazione i risultati delle ricerche condotte da economisti e centri di ricerca che operano all’interno dell’Advisory Board del Programma ‘Digital Italy’ con le analisi condotte direttamente dai nostri ricercatori, nell’intento di identificare le relazioni tra trend economici e andamento del mercato digitale e dei suoi principali segmenti e di fornire input utili allo sviluppo di politiche pubbliche più efficaci”.Non solo: all’evento di Roma sono stati presentati anche i risultati del progetto “”, contenuti nel report, che rappresenta il primo tentativo di far uscire la ricerca da una dimensione puramente interna al mondo ICT. Il progetto mira a costruire una “macchina algoritmica”, ovvero arelativi ai dati settoriali del mercato digitale italiano e di prevedere i trend del mercato a 3-5 anni, nonché di identificare le potenziali correlazioni tra i trend del mercato digitale e dei suoi principali segmenti in relazione al PIL e ad altri dataset, quali quelli relativi agli investimenti, ai brevetti e alla digitalizzazione delle imprese.I risultati della ricerca condotta da TIG nel 2019 con metodologie di Machine Learning mostrano per il mercato italiano del digitale una. La. Ma una, è stato evidenziato,quali per esempio una politica di investimenti pubblici ad alto moltiplicatore in infrastrutture digitali; il potenziamento delle politiche industriali di Industria 4.0; un’efficace adozione del procurement pubblico; e infine l’utilizzo del 5G per la trasformazione digitale delle imprese.Inoltre, da una ricerca condotta su un campione di 202 imprese sullo stato dell’Innovazione Digitale in Italia, è stato formulato un “” dal quale emerge che oltre laPer giungere infine a un quadro completo sulle azioni in corso e previste sui temi cruciali dell'innovazione digitale, The Innovation Group ha anche intervistato. La ricerca svolta ha permesso di evidenziare come già oggi molte aziende stiano testando i vantaggi dell’, con una previsione di un raddoppio nell’adozione delle tecnologie di AI nel giro di un anno.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity