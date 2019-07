Il mercato PC cresce e sorprende gli analisti

Mercato PC: i vendor

In pochi probabilmente si aspettavano che iltornasse a crescere in maniera significativa. Invece, i dati IDC relativi al secondo trimestre 2019 fanno segnare unanno su anno. Nel periodo considerato sono stati venduti 64,9 milioni di dispositivi tra desktop, notebook e workstation.IDC spiega che la crescita del mercato PC è legata a. Da un lato, è migliorata la disponibilità di processori Intel per i produttori di PC. Dall'altro, la paura di una guerra delle tariffe tra USA e Cina ha spinto alcuni vendor auna elevata quantità di prodotti. La maggiore disponibilità di computer sui canali di vendita ha favorito così gli acquisti.C'è stato anche un, nel senso che molte aziende che avevano trascurato il "nuovo" sistema operativo di Microsoft hanno affrontato ora la migrazione. Questo perché la data di si avvicina e non è più possibile rimandare il passaggio alla nuova piattaforma. E il modo migliore per eseguirlo è comprare un nuovo computer, cosa che ovviamente ha spinto tutto il mercato PC.Proprio questo fenomeno ha fatto crescere il mercato PC, dopo due trimestri di declino. Nella nostra regione c'è stato un buon risultato nelle vendite di desktop . E questo conferma come la spinta al settore sia venuta soprattutto dal mondo aziendale.La connotazione business della crescita del mercato PC ha premiato i vendor che sono più collegati alle vendite aziendali. Per questoha intercettato buona parte dello svilippo del mercato globale, ponendosi al primo posto nelle classifiche di vendita. SeguonoOgni vendor della Top 5 IDC ha avuto. Come accennato, per Lenovo è stata la connotazione business. Per HP i buoni risultati negli USA e in Europa, per Dell il comparto Desktop. Acer ha fatto segnare una flessione ma si conferma solida nella fascia dei prodotti "value". Apple ha sfruttato il lancio recente di alcuni nuovi modelli di notebook.