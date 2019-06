Salesforce, una piattaforma Blockchain per il CRM

Nasce, la piattaforma di sviluppo low-code che consente di condividere in modo sicuro set di dati verificati e sicuri attraverso una rete affidabile di partner. Rendendo disponibile la blockchain all’interno della piattaforma CRM numero uno al mondo, quella di Salesforce , le aziende possono ora creare reti blockchain, processi e applicazioni per garantire ai loro clienti una customer experience del tutto nuova.Attualmente disponibile per un numero di partner selezionati, con disponibilità per tutti prevista a partire dal 2020, Salesforce Blockchain è una piattaforma di sviluppo low-code per la blockchain che estende ancora di più le potenzialità del CRM. Basandosi sulla tecnologia open source di Hyperledger Sawtooth ed essendo personalizzata su misura per Salesforce Lightning, Salesforce Blockchain abbatte i limiti per la creazione di reti di partner fidati e sicuri. Salesforce Blockchain consente alle aziende di riunire facilmente dati condivisi autenticati e processi CRM.In tutti i settori si può oggi sfruttare la blockchain per una varietà di casi d’uso come il tracciamento delle risorse, le credenziali, la verifica e l’autenticazione delle merci. Combinando i flussi di lavoro del CRM con i dati blockchain, le aziende possono creare nuovi processi e modelli di business che abbracciano vendite, servizi, marketing e molte altre aree aziendali per gestire gli affari in modo ancora più veloce.“Salesforce aiuta da sempre le aziende a costruire nuove soluzioni per il futuro rendendo ogni tipo di tecnologia, anche la più rivoluzionaria, accessibile e di facile utilizzo, ed è proprio quello che stiamo facendo anche oggi con l’introduzione di Salesforce Blockchain”, ha dichiarato“Le aziende saranno in grado di creare nuovi ecosistemi e raggiungere nuovi livelli di interconnessione attraverso reti di partner sicure e affidabili”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita