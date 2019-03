Due nuovi azionisti sono entrati inSi tratta della multinazionalee di, che aveva già affiancato la società nel percorso di sviluppo verso l’estero. L'operazione ha una forte, a partire dal fatto che QuaeNet fornisce reti e soluzioni IoT in tecnologia LoRaWAN, quindi per la realizzazione di reti LPWA (Low Power, Wide Area) progettate per connettere oggetti smart.La società si sviluppa anche attraversotecnologiche e in questo senso T.net è stata individuata come "partner ideale per il percorso di crescita di QuaeNet in Europa e per lo sviluppo di nuove soluzioni in tutto il mondo", ha spiegato, CEO di QuaeNet Italia.Le sinergie con QuaeNet "permetteranno - spiegaAD di T.net - di sviluppare tecnologie innovative in ambito ITS , Digital Cities e Smart Agricolture". Fra i progetti in essere si segnalano la collaborazione con il concessionario autostradale britannico Amey per l'ottimizzazione del traffico nelle Highlands scozzesi, la realizzazione di un sistema di weigh-in-motion intelligente per le Concessioni Autostradali Venete e, infine, i lavori collegati al lotto da dieci milioni di euro per lesulla Catania-Palermo.Per quanto riguarda invece lT.Net sta lavorando alla realizzazione di un sito di disaster recovery a Palermo e di due data center (Francoforte e Londra). Palermo sarà connessa direttamente a New York attraverso il cavo sottomarino Seabone, tratta che farà parte di un anello comprendente anche Francoforte e Milano.Con l'ingresso dei nuovi socidi T.Net. Nel CdA presieduto da Francesco Mazzola entrano(CEO di QuaeNet e già AD di Wind nel 2011) e(CEO di Ignitus e in precedenza DG di Sibeg Coca-Cola e di Conad Sicilia).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita