Una schermata di Azure Pipelines

Dopo l' acquisizione di GitHub da parte di Microsoft era ampiamente previsto che alcuni strumenti online per gli sviluppatori sarebbero cambiati. GitHub è d'altronde la piattaforma più usata per la gestione collaborativa di progetti di sviluppo software,all'interno del nuovo mondo esteso di Microsoft. Ne fanno in un certo senso le spese idella casa di Redmond, che non scompaiono completamente ma vengono riorganizzati in una nuova offerta denominataI Visual Studio Team Services, o più brevemente, in parte offrivano agli utenti dell'ambiente di sviluppo qualcosa di simile ai servizi di GitHub, ad esempio permettendo di gestire repository Git per condividere il codice, seguire i rilasci successivi delle applicazioni e tracciare in generale l'avanzamento dei progetti. Prevedibilmente, dai VSTS si potevano anche richiamare vari servizi del cloud di Azure.Azure DevOps è un insieme di servizi che riorganizza parte dell'offerta dei VSTS e che, nelle intenzioni,. Tanto che, secondo Microsoft , Azure DevOps rappresenta in campo sviluppo l'offerta più completa che si possa trovare sul cloud pubblico.I servizi principali che fanno capo ad Azure DevOps partono da, una componente di CI/CD (Continuous Integration/Deployment) compatibile con Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android e iOS.è il modulo per seguire l'avanzamento dei progetti con (tra l'altro) la logica delle lavagne Kanban, mentresi occupa della gestione e della condivisione dei pacchetti software.L'offerta di Azure DevOps comprende anche, una piattaforma cloud per la gestione di repository con funzioni di push/pull (alla GitHub, ma con una precisa focalizzazione sui repository privati), e, una serie di funzioni per il test automatizzato delle applicazioni durante lo sviluppo.