Un’indagine Check Point rivela che le aziende non sono attrezzate per gli attacchi informatici Gen V

Non sono confortanti i dati del Security Report 2018 realizzato daper analizzare i problemi di sicurezza informatica a livello mondiale in tutti i settori. Tra le indicazioni emerse, è stato rilevato che oltre 300 app, presenti in store online sicuri e affidabili, sono infette da malware, mentre le minacce cloud, gli attacchi di cryptomining e le vulnerabilità dei dispositivi IoT aumentano di giorno in giorno.È anche per questo che il vendor di cybersecurity afferma che esiste “, basati su tecnologie finanziate dagli Stati, che abbiamo denominato di Quinta generazione, 'Gen V'. Si tratta di".Per ottenere ancora più informazioni sullo scenario attuale delle minacce informatiche,ha intervistato 443 professionisti dell’IT e della sicurezza in tutto il mondo, riguardo alle sfide che devono affrontare per proteggersi dagli attacchi Gen V: quello che è emerso è cherispetto all'attuale scenario,tanto che si può affermare chee si rende indispensabile un cambiamento.