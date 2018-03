Open source: i progetti da seguire nel 2018

Da diversi annipresenta periodicamente una selezione dei migliori progetti open source avviati di recente. Sono i "rookie" di ogni anno, ossia i "debuttanti" del mondo del software libero che sono stati formalizzati da poco maper il futuro. Nelle selezioni degli scorsi anni possiamo trovare, a dimostrazione dell'intuito di Black Duck, progetti che di strada ne hanno fatta parecchia come Ansible, Docker e Kubernetes. Per il 2018 la scelta è caduta su(Apollo Auto, Common Voice, Haven, Monica, ONAP, Prettier e RChain) di cui alcuni sono di interesse anche per le imprese.Lo è certamente(Open Network Automation Platform), un progetto nato da AT&T e ora curato dalla Linux Foundation e che vede i contributi di altri progetti nati in aziende come Huawei e China Mobile. Il tema è quello dellanelle infrastrutture degli operatori telco, in particolare ora degli operatori mobili che affrontano la transizione al 5G . ONAP punta ad essere la principale piattaforma diper le funzioni di rete virtualizzate.Tema caldo - blockchain - anche per. Si tratta di un progetto giovane che intende usare le tecnologie blockchain come base per una infrastruttura che garantisca la correttezza delle informazioni e delle transazioni. Non però per i classici ambienti Finance ma per realizzare un. Semplificando, qui blockchain serve a "garantire" il corretto stato di una macchina virtuale, facendo quindi in modo che nessun attacco informatico possa violare segretamente un ambiente di computing.è un progetto decisamente ambizioso e viene da un nome di peso: Baidu, che lo ha sviluppato come base per una. E soprattutto lo ha aperto all'utilizzo di altri marchi del settore automotive, in prevalenza cinesi, con l'idea di diffondere una soluzione ed evitare ai partner di dover partire da zero. Oggi è una piattaforma aperta che punta a "scendere in strada" letteralmente entroVisione a medio-lungo termine anche per, un progetto avviato da Mozilla per raccogliere la più grande collezione di "voci" a livello globale. Non è un esperimento scientifico: creare unserve a tutte le aziende che stanno sviluppando applicazioni di sintesi vocale o di riconoscimento del parlato. Solo le grandi software house possono permettersi di avere una base vocale di grandi dimensioni perché la possono creare in proprio, Common Voice intende dare questa possibilità, con l'aiuto di tutti.è un progetto di interesse per le realtà checoinvolgendo un nutrito gruppo di programmatori. Dato che ognuno ha un suo stile di scrittura del codice, a volte diventa difficile paragonare, validare e mettere insieme i contributi di persone diverse. Prettier intende risolvere il problema facendo da "traduttore stilistico", ossiadel codice a uno stile comune predefinito. E' un plugin compatibile con diversi linguaggi e con i principali tool di sviluppo.Haven e Monica sono progetti che hanno una decisa parte tecnologica ma che non sono propriamente aziendali.è una applicazione Android che trasforma uno smartphone in un. Usa i sensori del dispositivo per monitorare l'ambiente circostante alla ricerca di suoni, movimenti e luci che potrebbero indicare una intrusione. Che viene poia specifici contatti usando SMS o la messaggistica di Signal. E' pensato per chi opera in situazioni di pericolo, in particolare giornalisti investigativi e operatori sociali.è un progetto completamente diverso, anche se sempre orientato al sociale. E' pensato come una sorta diper chi ha difficoltà a mantenere rapporti sociali costanti e a ricordare tutte le informazioni che sono legate a questeinterpersonali. Non è un social network ma un "personal relationship management system" protetto dove inserire tutte le informazioni riguardo i nostri contatti più importanti.