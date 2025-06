Home news A Milano esplode la domanda di capannoni: per l'AI servono nuovi Data Center

A Milano esplode la domanda di capannoni: per l'AI servono nuovi Data Center

Il boom dell’AI, che richiede enormi capacità di calcolo, fa crescere la domanda per i vecchi capannoni industriali, riqualificati ora in Data Center: per l’Italia oltre 15 miliardi di investimenti previsti per la nuova industria tecnologica.

Milano e il suo hinterland si preparano a diventare il nuovo crocevia europeo dell’intelligenza artificiale, grazie a un’ondata di investimenti nei data center AI-ready che potrebbe superare i 15 miliardi di euro entro il 2026. A confermarlo è il nuovo report “Data Center Intelligence Italia 2025”, pubblicato da VendiamoImprese, società di consulenza specializzata nella vendita e riconversione di capannoni industriali. Lo studio, scaricabile gratuitamente da Vendiamoimprese.it/report, offre una fotografia dettagliata del mercato immobiliare industriale legato all’economia dei dati, identificando le aree più promettenti, i profili immobiliari richiesti e gli scenari di sviluppo fino al 2030. Secondo i dati Milano ha già raggiunto 238 MW IT installati, con una crescita annua del +34%, e rappresenta oggi uno dei 15 hub europei più dinamici. Le zone con il maggior potenziale sono Settimo Milanese, Segrate, Cornaredo e Vittuone: tutte ex aree produttive oggi al centro dell’interesse di colossi come CyrusOne, Data4 e operatori cloud globali. Tra gli elementi chiave del report: Requisiti tecnici per i data center AI-ready: potenza >10MW, altezza utile, accesso alla rete ad alta tensione, raffreddamento liquido.

Opportunità normative introdotte dalla Regione Lombardia con le nuove linee guida sui data center.

Analisi dei capannoni industriali più adatti alla riconversione, con benchmark di prezzi aggiornati, vantaggi localizzativi e fattori di valorizzazione.

Scenari evolutivi al 2030, con domanda attesa di oltre 300 ettari di nuovi terreni industriali in Lombardia. “In 25 anni di attività nel settore non avevo mai visto una trasformazione così radicale. Il capannone industriale non è più solo un bene da vendere: è un’infrastruttura strategica per l’Europa digitale. Il report che abbiamo stilato è uno strumento operativo che aiuta a capire, a chi possiede immobili, le caratteristiche richieste dal mercato dei data center e vuole valorizzarli nel modo giusto”, ha commentato Ivan Laffranchi, fondatore di VendiamoImprese.

ImpresaCity.it iscriviti alla nostra Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita

ImpresaCity Magazine e ricevi la tua copia. Abbonati alla rivistae ricevi la tua copia.