“Patti chiari, per imprese forti”, il 20 maggio a Venezia il roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate

L’iniziativa toccherà nei prossimi mesi: Napoli (9 giugno), Roma (12 giugno), Torino (24 giugno) e altre città italiane, per poi chiudersi a settembre a Milano.

Aperte le iscrizioni a “Patti chiari, per imprese forti”, il roadshow sull’adempimento collaborativo di Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate, che il prossimo 20 maggio farà tappa a Venezia. Si tratta di un ciclo di eventi itineranti, inaugurato la scorsa settimana a Bologna, che prevede una serie di date nei prossimi mesi in tutta Italia. Obiettivo: far conoscere alle imprese il regime fiscale, anche noto come cooperative compliance, offrendo una panoramica su vantaggi, modalità di adesione e modelli di successo, anche in vista del progressivo ampliamento della platea potenziale nei prossimi anni.

A Venezia saranno presenti il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, il Capo del III Reparto della Guardia di Finanza, Luigi Vinciguerra, e la Direttrice dell’Area Politiche Fiscali di Confindustria, Giulia Abruzzese.

“Patti chiari, per imprese forti” a Venezia - L’iniziativa farà tappa a Venezia, presso Confindustria Veneto Est (via delle Industrie, 19, Marghera), martedì 20 maggio a partire dalle ore 15. Il titolo del roadshow esprime il principio fondante dell’adempimento collaborativo: promuovere una relazione trasparente e strutturata tra imprese e Amministrazione finanziaria, basata sul confronto preventivo, sulla fiducia reciproca e sulla certezza del diritto. Particolare attenzione sarà dedicata ai requisiti per l’accesso, con particolare riferimento alla soglia dimensionale che è stata negli anni progressivamente ridotta fino a includere, dal 2024, i soggetti con volume d’affari di almeno 750 milioni di euro, 500 milioni dal 2026 e di almeno 100 milioni di euro a partire dal 2028, quando la platea potenziale sarà di oltre 11mila aziende a livello nazionale.

Come partecipare - Il format degli eventi, organizzati in collaborazione con le Associazioni territoriali di Confindustria, prevede una prima sessione di presentazione dell’adempimento collaborativo, seguita da una tavola rotonda sugli aspetti più operativi con i rappresentanti delle istituzioni, delle categorie professionali e delle imprese sul territorio. Coloro che desiderano prendere parte all’iniziativa di Venezia possono iscriversi inviando una email alla casella entrate.ufficiocomunicazioneistituzionale@agenziaentrate.it o tramite il form dedicato.