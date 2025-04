Coface e Banca di Asti insieme per proteggere le imprese dai rischi di insolvenza

Le due realtà siglano una partnership strategica per offrire soluzioni integrate di gestione del credito alle aziende clienti della Banca, attraverso i prodotti assicurativi EasyLiner e TradeLiner.

Coface - player mondiale di riferimento nella gestione del rischio credito commerciale da oltre 75 anni - e Banca di Asti – Banca di prossimità e gruppo bancario con oltre 530.000 clienti e una rete di 209 filiali bancarie in Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e Veneto – hanno annunciato una partnership strategica per offrire alle imprese clienti della Banca soluzioni integrate di gestione del credito, attraverso le polizze di assicurazione EasyLiner e TradeLiner.

L'accordo nasce con l'obiettivo di fornire alle aziende strumenti concreti ed efficaci per tutelarsi dal rischio di mancato pagamento o insolvenza dei propri crediti commerciali, in un contesto economico caratterizzato da crescenti complessità.

La partnership distributiva prevede polizze credito pensate per rispondere alle esigenze di aziende di diverse dimensioni. EasyLiner è la soluzione dedicata PMI, mentre TradeLiner è la soluzione integrata dedicata alle medie e grandi aziende.

Entrambe le coperture offrono all'impresa contraente un servizio completo e strutturato. Questo include innanzitutto l'analisi preventiva di ogni potenziale cliente per prevenire il rischio di insolvenza. In caso di necessità, è previsto un servizio di recupero crediti che preserva la qualità della relazione con la clientela. Le polizze garantiscono inoltre l'indennizzo sia nel caso di mancato pagamento sia nel caso in cui il recupero crediti richiedesse tempistiche troppo lunghe.