A Vicenza il 21 e 22 maggio Focus on PCB, la dedicata all’industria dei circuiti stampati

Unica nel panorama fieristico dell’elettronica, la manifestazione porta in Italia, per il quarto anno consecutivo, il meglio delle aziende che rappresentano il cuore dell’industria dei PCB.

Vicenza torna al centro della scena internazionale con la nuova edizione di “Focus on PCB – From Design to Assembly”, l’unica fiera europea interamente dedicata al mondo dei circuiti stampati. L’appuntamento è fissato per il 21 e 22 maggio 2025.

Organizzata da NürnbergMesse Italia, promossa dal Gruppo PCB Assodel e ospitata da IEG – Italian Exhibition Group, Focus on PCB gode del patrocinio di ANIE Componenti Elettronici e si conferma un evento di riferimento per l’industria europea dei PCB (Printed Circuit Board), PCBA (Printed Circuit Board Assembly) e degli EMS (Electronics Manufacturing Services).

Focus on PCB ha ottenuto dalla Regione Veneto il riconoscimento di Manifestazione di rilevanza internazionale, un’importante attestazione del valore della fiera come punto di riferimento per l’industria europea dei circuiti stampati.

Oggi il settore dei PCB in Europa si trova di fronte alla sfida di ridefinire il proprio ruolo in un mercato globale dominato dalle potenze asiatiche. Per competere, deve puntare su competenze altamente specializzate e tecnologie avanzate che ancora oggi lo distinguono a livello internazionale. Manifestazioni come Focus on PCB rappresentano un’opportunità unica per favorire il confronto, stimolare l’innovazione e accrescere la visibilità delle aziende europee, dai produttori ai distributori.

L’impronta internazionale della fiera era già evidente nell’edizione 2024, che ha registrato visitatori da 25 Paesi, con una forte presenza da Germania, Svizzera, Slovenia, Francia e Spagna. A Vicenza si sono riuniti 119 espositori provenienti da 16 Paesi delle aree EMEA e APAC, tra produttori e distributori. Questo riconoscimento conferma Focus on PCB come piattaforma strategica per costruire il futuro dell’industria europea dei circuiti stampati.

Il 21 maggio, Focus on PCB 2025 ospiterà anche Alun Morgan, Presidente di EIPC – The European Institute for the PCB Community, che terrà il discorso di apertura della fiera con l’intervento "Electronics Business Outlook: European Market Dynamics". La sua presentazione offrirà un’analisi delle macroeconomie globali, evidenziando i principali fattori di rischio, per poi approfondire le prospettive del mercato europeo dei PCB e le tendenze tecnologiche del settore.

“Sono onorato di partecipare a Focus on PCB, un evento di riferimento per l’industria europea dei circuiti stampati, riconosciuto per l’elevata qualità della sua offerta espositiva e dei suoi contenuti tecnici”, ha dichiarato Alun Morgan.

Alun Morgan è un esperto Material Scientist con una laurea in Metallurgia presso l’Università di Surrey. Dopo essere entrato nel settore della produzione di PCB, Morgan ha dedicato tutta la sua carriera a perfezionare la sua conoscenza del campo. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente di EIPC, l’associazione che rappresenta l'industria europea dei circuiti stampati (PCB).

Ritorna poi il servizio Focus on Career a Focus on PCB 2025 che rappresenta un’opportunità unica per mettere in contatto le aziende con i talenti del settore. Le aziende in cerca di figure professionali potranno condividere i dettagli dei profili ricercati, pubblicando gli annunci sia in fiera che online, mentre i visitatori avranno la possibilità di consultare le offerte di lavoro presso lo stand dedicato e ricevere informazioni su come avviare colloqui conoscitivi con le aziende presenti.

Focus on Career nasce con l’obiettivo di rispondere concretamente alla carenza di personale specializzato e al mismatch di competenze, creando un canale diretto tra domanda e offerta di lavoro. Non solo durante i due giorni della fiera, ma anche oltre, le offerte di lavoro saranno disponibili sul sito web di Focus on PCB e sulla sua pagina LinkedIn, proseguendo l’attività di recruiting tutto l’anno.