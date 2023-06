A Genova nasce l'incubatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia

IIT, Regione Liguria, FILSE e Invitalia hanno dato vita a un incubatore per le startup che nascono proprio grazie all'attività dell'Istituto

È nato a Genova il nuovo incubatore d’impresa H4E – Hub for Enterpreneurship. Nato dalla sinergia tra la Regione Liguria, FILSE e Invitalia, è gestito dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). H4E si propone come parte “imprenditoriale” di IIT, perché ha l'obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo delle startup nate dall’Istituto.

Le neo-aziende ospitate all’interno dell’incubatore potranno usufruire di vari servizi comuni, tra cui in particolare laboratori specializzati per lo sviluppo di soluzioni innovative.

Il laboratorio di Robotica, Meccatronica, Elettronica e Interazioni è pensato per le startup che nascono per sviluppare, tra gli altri, prodotti meccatronici, dispositivi medicali o dispositivi indossabili. Il laboratorio di Scienze dei materiali è invece pensato per le startup che lavorano per sviluppare materiali innovativi, ad esempio per l’ambito biomedicale, come anche tecnologie "green" per la produzione di energia.

Qualsiasi startup potrà poi sfruttare un importante vantaggio: H4E sarà connesso con linee veloci al supercomputer Franklin4e (Franklin for Enterprises), una sezione mirata del supercomputer di IIT. Questa potenza di calcolo sarà molto utile in diverse applicazioni: elaborazione di previsioni meteo, diagnostica per immagini, monitoraggio del territorio, studi genetici, simulazioni di dinamiche molecolari, visione artificiale, digital twin.

H4E sarà "fortemente connesso" - si spiega - anche con l’ecosistema dell’innovazione RAISE di IIT, Università di Genova, CNR e Regione Liguria. RAISE, anche grazie all’infrastruttura di H4E, svilupperà progetti di robotica e AI applicata a diversi ambiti quali salute, biodiversità, attività portuali, Smart City.