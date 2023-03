Google Cloud apre a Torino la seconda region in Italia

Quella di Torino si aggiunge ad altre 35 region Google Cloud in tutto il mondo, in modo da offrire alle aziende italiane un accesso più rapido alla rete globale di infrastrutture di Google Cloud.

Google ha annunciato l'apertura della seconda Google Cloud region in Italia, a Torino. Questa nuova region si affianca a quella recentemente inaugurata a Milano per fornire servizi cloud ad alta disponibilità e sostenibili con funzionalità di data sovereignty e di residenza dei dati, per rispondere alle esigenze delle aziende italiane.

La nuova Google Cloud region di Torino supporterà l’accelerazione della digitalizzazione di aziende locali, amministrazioni pubbliche e organizzazioni globali al servizio degli utenti, aiutando l’Italia a prepararsi per il futuro. Un recente studio indipendente sull'impatto economico realizzato dall'Università di Torino evidenzia che le due region potranno potenzialmente generare fino a 3,3 miliardi di euro in Piemonte e Lombardia entro il 2025.

Anche un ecosistema crescente di partner tecnologici beneficerà delle nuove region di Google Cloud in Italia. Uno studio indipendente degli Osservatori Digital Innovation e del gruppo Energy & Strategy del Politecnico di Milano calcola che, grazie alle Google Cloud region di Milano e Torino, i progetti lungo la supply chain genereranno un nuovo mercato per i partner stimato in circa 1.904 milioni di euro nel triennio 2023-20252.

La nuova region di Torino conta tre zone cloud e offre vari servizi, compresi servizi standard come Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Persistent Disk, CloudSQL e Cloud Identity. I clienti potranno inoltre beneficiare di funzionalità critiche come i controlli sulla data residency, la crittografia predefinita, le policy organizzative e i controlli dei servizi VPC.