Socomec, l’innovazione ha 100 anni di storia

Traguardo di rilievo per il gruppo francese attivo nei dispositivi elettrici come smart switch o UPS e nei sistemi per la transizone energetica

Fondata in Alsazia nel 1922, Socomec festeggia quest’anno il proprio centenario, e lo fa con una serie di iniziative che coinvolgono le sedi di tutti i Paesi nei quali è presente e con 100 sfide che avranno come risultato altrettante donazioni di beneficenza. L’idea, spiega una nota, è quella di rispecchiare la visione dell’azienda: essere specialisti dell’energia elettrica guidati dai princìpi di sostenibilità, responsabilità e impegno sociale.

“Nel corso dell’ultimo secolo, per soddisfare le esigenze di sicurezza e la continuità di installazioni critiche come data center, aeroporti, strutture sanitarie e infrastrutture industriali sono stati sviluppati dispositivi elettrici ed elettronici incredibilmente sofisticati, dagli smart switch ai sistemi modulari di misura, agli UPS. Più di recente abbiamo elaborato sistemi all’avanguardia per l’accumulo di energia, così da supportare la transizione energetica ed il crescente utilizzo di energie rinnovabili. In ogni contesto critico, che si tratti di fornire energia e luce oppure garantire la continuità dei servizi, Socomec offre soluzioni innovative specificamente pensate per queste installazioni vitali”, commenta Ivan Steyert. CEO del Gruppo Socomec.

I festeggiamenti per il centenario si prolungheranno per tutto l’anno e Socomec darà ai dipendenti l’opportunità di completare 100 sfide che avranno come risultato altrettante donazioni di beneficenza. Si tratta di gare individuali e a squadre a cui parteciperanno persone che lavorano nei vari settori dell’azienda in tutto il mondo. Ogni sfida portata a termine contribuirà a migliorare le condizioni di vita di alcune delle popolazioni più povere del mondo, aiutandole ad affrontare le disuguaglianze in termini di disponibilità di elettricità ed acqua, facendo di questi servizi vitali la piattaforma per un più ampio sviluppo economico. In particolare, Socomec contribuirà ai costi per la fornitura di elettricità a scuole e centri sanitari nei comuni rurali del Madagascar settentrionale.

Inoltre, i festeggiamenti del centenario si concentrano in due eventi celebrativi: a fine giugno, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, Socomec ha organizzato un incontro per ripercorrere con clienti e partner le tappe del viaggio intrapreso dall’azienda dal 1922 a oggi e per presentare le nuove sfide, mentre a settembre, l’azienda festeggerà il centenario del Gruppo con un evento nella sede di Socomec a Isola Vicentina, insieme ai dipendenti e alle loro famiglie.

Oggi Socomec guarda ai prossimi 100 anni con fiducia e ottimismo. “In qualità di Gruppo indipendente possiamo garantire il controllo di tutte le nostre decisioni strategiche e operative, che sono in linea con i valori definiti dalla gestione familiare e dal personale. I nostri asset e il nostro approccio ci consentono di creare un valore duraturo e una crescita sostenibile per gli azionisti, i dipendenti, i clienti e i partner, nonché per la società nel suo complesso e l’ambiente. Crediamo fermamente che, mantenendo il controllo di tutti gli aspetti della progettazione, della produzione e dell’utilizzo dell’energia, sia possibile creare soluzioni affidabili e sostenibili per un futuro migliore per tutti noi”, conclude Ivan Steyert.