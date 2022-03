PNRR e territorio: Italia Domani a Potenza

Lunedì 14 marzo all’Auditorium del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa, con i ministri Roberto Speranza, Mara Carfagna e il Sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles

Arriva nella capitale lucana “Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR.

L’evento si svolgerà lunedì 14 marzo alle ore 12.00 presso l’Auditorium del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Potenza: https://bit.ly/3HZQjdR

Roberto Speranza, Ministro della Salute, Mara Carfagna, Ministra per il Sud e la Coesione territoriale e Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, spiegheranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse.

Interverranno il Sindaco di Potenza, Mario Guarente e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese.

L'evento sarà moderato da Paola Ansuini, capo dell’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, e dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Massimo Brancati.