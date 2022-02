Oltre all’inserimento immediato di 60 persone, è prevista l’assunzione di 100 tecnici all’anno per i prossimi cinque anni, per rendere la sede in Puglia un vero e proprio centro di nearshoring



Tullio Pirovano, CEO di Gruppo Lutech

È tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Polo di Innovazione Tecnologica del Gruppo Lutech , presso il, alle porte del capoluogo pugliese.Grazie a undi Valenzano con l’, di cui sono già in corso le selezioni, e la realizzazione di un nuovo data center. Il piano prevedeL’iniziativa del Gruppo Lutech, promossae nel contesto del Programma Regionale “aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese”, si è sviluppata in collaborazione con il Politecnico e l’Università degli Studi di Bari. L’obiettivo è stato quello di creare unbasate su architetture a Microservizi, insieme a tecnologie innovative che utilizzano algoritmi sofisticati di Artificial Intelligence e con ampia applicazione di Realtà Aumentata ed Estesa.In questa prima fase, evidenzia una nota, il Gruppo Lutech si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni per i comparti eHealth, Fintech e Loyalty Programs, per poi estendersi ai settori Energy, Manufacturing e Retail grazie alla realizzazione di. Per incentivare l’indotto professionale, il progetto prevede ilin stretta collaborazione con il Politecnico di Bari, l’Università Aldo Moro di Bari e altri istituti di formazione della Regione Puglia. In questo contesto è stato inoltre predisposto un programma di supporto alla formazione, che prevede stage curriculari ed extracurriculari, Academy, percorsi di Master in discipline innovative per le lauree STEM, laboratori per i settori pubblico e privato, percorsi di eccellenza e di Trasformazione Digitale e finanziamenti a borse di studio.Il piano quinquennale di sviluppo presentato dal Gruppo Lutech alle Istituzioni pugliesi prevede la partecipazione ai partenariati estesi, ai campioni nazionali e agli ecosistemi dell’innovazione,. In particolare, il Gruppo Lutech ha già manifestato l’interesse a collaborare con l’Università di Bari e il Politecnico di Bari per l’ecosistema nazionale “salute dell’uomo e dell’ambiente”. In particolare, con il PoliBa, la collaborazione sarà anche estesa al campione nazionale sulla “mobilità sostenibile”.“Il Polo di Innovazione di Bari rappresenta una grande opportunità per il Gruppo Lutech e per tutto l’ecosistema locale pugliese. Grazie a un investimento importante, svilupperemo progetti altamente innovativi insieme alle risorse locali, contribuendo proattivamente all’evoluzione tecnologica delle realtà del territorio e di tutto il Sistema Paese”, sottolinea