Data4 è Partner del ‘Women’s Forum G20 Italy’ a Milano

L’evento, che si conclude oggi, è imperniato sul tema della centralità femminile nella ripresa post-pandemia





Olivier Micheli di Data4

L’importante operatore e investitore europeo in ambito data center Data4 partecipa in qualità di. Parte integrante del calendario del summit internazionale, l’evento ha lo scopo di farsie contribuire a creare un futuro più inclusivo.Ai lavori del Forum, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, interviene, che prende parte, insieme a un panel di relatori di primo piano in ambito tecnologico, alla tavola rotonda disul temaLa partecipazione di Data4 al Forum, si legge in una nota, rappresenta un passo importante del. Forte di una significativa percentuale femminile nel personale, il Gruppo si contraddistingue per una significativa politica diin cui opera, ancora a forte prevalenza maschile.Data4 vanta infatti, fra le sue figure apicali, un, che, oltre a essere membro del Comitato Esecutivo del Gruppo e del CSR Steering Committee, ha avuto l’importante compito di, che promuove iniziative e soluzioni in grado di permettere alle donne di condurre azioni contro il cambiamento climatico e accelerare la transizione verso un'economia più verde, aumentando al contempo la consapevolezza delle modalità in cui genere e clima si intersecano.: pari opportunità, inclusione, sostenibilità e rispetto per l’ambiente. In quanto azienda impegnata a sviluppare campus di data center che garantiscono alle imprese e alla società un accesso sicuro e permanente ai dati digitali,