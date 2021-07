Accenture Startup Challenge: prende il via la seconda fase

La Accenture Startup Challenge prosegue con oltre duecento candidature, con startup di ogni settore

Passa alla sua seconda fase la, la competizione in cui per la prima volta Accenture ha deciso di coinvolgere le startup italiane. Con l’obiettivo di sostenere la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione, trasformando poi le idee più innovative in proposte concrete. Etra le realtà imprenditoriali più all’avanguardia (sono oltre 200 le candidature raccolte) e il mondo della grande impresa.Le 208 startup selezionate nella prima fase della Accenture Startup Challenge permettono tra l'altro di fare una. Secondo Accenture, le giovanissime aziende partecipanti hanno alcune caratteristiche di rilievo.. Circa la metà delle candidature provengono da startup fondate negli ultimi 5 anni (49%), mentre quasi un quarto arriva da startup nate negli ultimi 3 anni (23%).. La maggior parte delle candidature giunge da startup che hanno come regione di fondazione la Lombardia (66 su 208). Nel dettaglio, più della metà delle application provengono dal Nord Italia (56%), circa un quinto dal Centro Italia (19%) e le restanti dal Sud e dalle Isole.. Più della metà delle startup agiscono su temi di Digital Enterprise (54%). Un vantaggio, se pensiamo a possibili collaborazioni con la clientela di Accenture.. 75 aziende candidate sono risultate essere compatibili con più industry , ciò presuppone che abbiano una forte componente tecnologica alla base della loro offerta, in grado di permettere loro di essere applicabili a più settori e quindi di essere potenzialmente adatte a un maggior numero di clienti di Accenture.. Un considerevole numero di startup (65 su 210) presenta un match con uno dei 5 Frontier Trends presi in considerazione durante l’analisi (Sostenibilità, Digital Health, Transizione Energetica, Pagamenti e Smart Mobility). In particolare, i più quotati sono Sostenibilità (con 23 startup) e Digital Health (con 20 startup).. Analizzando la tecnologia alla base dell’offerta delle startup, è emerso che un considerevole numero di esse si appoggia a tecnologie di Intelligenza Artificiale e Machine Learning (23%) e IoT (9%).La Accenture Startup Challenge entra così nel processo di selezione di una rosa di startup che avrà la possibilità di lavorare fianco a fianco con team specializzati di Accenture. All’azienda vincitrice verrà data anche la possibilità di mostrare la propria soluzione in uno dei centri di innovazione di Accenture in Italia.Tra tutte le startup che partecipano all’iniziativa, inoltre, ne verranno selezionate due che si distinguono per ildella loro value proposition. A queste saranno attribuiti rispettivamente due riconoscimenti specifici, il Premio Inclusion & Diversity e il Premio Sustainability, e avranno l’opportunità di essere coinvolte nell’ambito di specifiche attività di comunicazione di Accenture Italia.