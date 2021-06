Home news notizia

Osservatorio consumi retail Confimprese-Ey: a maggio -27%

Il settore in maggiore sofferenza continua a essere la ristorazione con -48%. La seguono a 26 punti percentuali di distanza abbigliamento e accessori -22%. Risultato migliore per il non food che chiude a -6%.

L’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food elaborato da Confimprese-EY traccia il benchmark di maggio 2021 su maggio 2019 nell’anno pre-Covid e registra un calo del-27%, un risultato comunque migliore rispetto ad aprile 2021 che aveva chiuso a -63% vs aprile 2019. Da inizio anno il bilancio è ancora fortemente negativo con una flessione pari a -49%. Si riduce la flessione dell’indicatore dei consumi del totale mercato dell’anno mobile 2021 vs 2020 con una contrazione pari a -24%.

L’Osservatorio permanente Confimprese-EY sui consumi di mercato analizza i dati di maggio 2021 sullo stesso mese 2019 e registra il benchmark sull’anno pre-Covid a parità di andamento.

Il mercato sta recuperando punti percentuali ma rimane negativo. Nel mese di maggio 2021 vs maggio 2019 a farne le spese maggiori è sempre la ristorazione -48%, seguita da abbigliamento-accessori -22%, mentre registra un trend quasi in linea col 2019 il non food che chiude a -6%.

Tra i canali di vendita il travel si conferma il peggiore in flessione del -64%. I centri commerciali faticano a risalire la china e chiudono il mese a -33%, gli outlet a -13%, le high street a -26%, e le altre località a -19%.

Le aree geografiche mostrano andamenti abbastanza simili nel mese di maggio 2021 vs maggio 2019. L a migliore è l’area Sud (Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) col -17%, in netto recupero rispetto al mese precedente (-66%). L’area Nord-Est (Emilia-Romagna, Triveneto) registra il trend peggiore -32%, seguita dall’area Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) -29% e dal Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta) -28%.

