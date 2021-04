Home news notizia

Varese: turismo, ecco i nuovi bandi della Camera di commercio

La Camera di commercio di Varese mette a disposizione nuove risorse per gli operatori economici: «Si tratta di oltre 250mila euro per bandi a sostegno di eventi turistico-sportivi, per il mondo della cultura e per i consorzi del settore» spiega il presidente Fabio Lunghi.

Entrando nel dettaglio dei bandi approvati dalla Giunta, il primo è quello relativo al sostegno agli eventi di natura turistico-sportiva che costituiscano un fattore d’attrattività, qualificazione e potenziamento dell’offerta. Qui, ci sono a disposizione 60mila euro, con un contributo che potrà toccare anche i 10mila euro per eventi di natura turistico-sportiva e di 5mila per i progetti volti a migliorare l’attrattività del territorio e la scoperta di luoghi a particolare rilievo e interesse, sempre nell’ambito del green&active.

Passando al secondo bando, quello relativo agli eventi e alle iniziative di natura culturale, anche qui ci sono a disposizione 60mila euro, con un contributo massimo di 12mila euro a fondo perduto o l’equivalente in termini di messa a disposizione di sale e spazi di Camera di commercio. Nel 2020 si svolse la prima edizione del bando, che attribuì risorse a 14 eventi, generando ricadute di 315mila euro. Un terzo bando è, poi, quello che vuole sostenere, con 100mila euro, iniziative di promozione della filiera turistica attraverso il coinvolgimento di consorzi/società consortili: questo con la loro attività di promo-commercializzazione dell’offerta locale. Non mancherà un ulteriore impegno di 40mila euro di Camera di commercio su un bando regionale di prossima attivazione.



