Como-Lecco: sostegno alle imprese per la partecipazione a fiere

«Si tratta di un ulteriore sforzo – spiega il presidente della Camera di commercio Marco Galimberti – che la Camera di commercio ha ritenuto di compiere per ridare ossigeno al sistema imprenditoriale lariano».

Lapromuove una misura straordinaria di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Como e di Lecco, finalizzata all'abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere internazionali all’estero, nazionali e internazionali in Italia, regionali in Lombardia, in calendario dal 5 ottobre al 31 dicembre 2020.L'agevolazionefino a un massimo di 2.000 euro per le manifestazioni regionali, di 2.500 euro per quelle in Italia e di 4.000 per quelle all'estero.Le spese ammissibili comprendono il noleggio degli spazi espositivi, l’allestimento stand, le assicurazioni collegate all'esposizione, l’iscrizione al catalogo ufficiale, il servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi, i servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza), i costi per la partecipazione a iniziative promozionali previste dal programma ufficiale della fiera e per la progettazione e traduzione in lingua straniera di cataloghi, brochure, presentazioni aziendali.Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 15 ottobre 2020 alle ore 12, salvo esaurimento risorse, esclusivamente in modalità telematica sul sito http://webtelemaco.infocamere.it, accedendo alla sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle Imprese”.Il testo completo del bando è disponibile sul sito della Camera di commercio di Como-Lecco all’indirizzo web www.comolecco.camcom.it.