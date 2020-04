Parte la AWS Region di Milano, la prima in Italia

È partita ufficialmente la Region milanese, che è anche, di AWS. Battezzata, permette agli utenti italiani di AWS di collegarsi al cloud Amazon con la minima latenza possibile. E ovviamente di mantenere sul territorio nazionale i propri dati. Si tratta della sesta Region che AWS ha attivato in Europa. Dopo quelle di Francoforte, Londra, Parigi, Stoccolma e la Region irlandese.La AWS Region milanese comprende. Ossia tre partizioni completamente separate dell'infrastruttura Amazon in Italia. Le Zone si trovano in luoghi geograficamente distinti. Abbastanza vicini da non dare problemi di latenza per applicazioni e servizi distribuiti su più Zone. Ma sono anche in siti abbastanza lontani fra loro da evitare - o meglio, "", afferma AWS - il rischio che un evento catastrofico o imprevisto che colpisca un particolare data center blocchi l'operatività della Region.Tra l'altro, alcuni servizi e piattaforme di AWS - dal classico S3 alla parte serverless di Lambda - sono pensati per replicare automaticamente dati ed applicazioni tra le varie Availability Zone. Più in generale, attualmente AWS conta diversi siti in Italia.. A Milano si trova anche il nodo di interconnessione che collega i vari siti al nodo AWS di Francoforte.La nascita della Region milanese non serve solo alle aziende italiane. È utile anche alle aziende di qualsiasi nazione che servono clienti italiani. E che quindi hanno interesse ad. Inoltre, avere le proprie applicazioni localizzate anche in Italia aiuta a servire meglio i clienti che si trovano in altre nazioni distanti dalle Region sinora disponibili, localizzate nell'Europa settentrionale. AWS cita come esempio Austria, Grecia e Bulgaria.Con il debutto della Region italia, AWS oggi ne conta. Suddivise in 76 Availability Zone. Nel prossimo futuro il numero aumenterà a 27 Region, con il lancio di tre nuove in Indonesia, Giappone, Spagna.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita