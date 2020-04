Cisco Italia, cinque anni consecutivi al top

Italia, svelata ieri sera nel corso di un evento tenuto in diretta online, piazzandosi al vertice nella categoria delle aziende medie, ovvero quelle da 150 a 499 dipendenti., ha la sede principale a Vimercate e uffici a Roma e Padova.Non solo: in Italia sono anche presenti, inseriti nella rete globale di Cisco. Si tratta di, i laboratori di Ricerca e Sviluppo focalizzati sulle tecnologie per le reti ottiche, e del inaugurato all’inizio del 2020 a Milano , con sede presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.“Questo premio riempie di soddisfazione tutta la comunità Cisco italiana e conferma il valore di un approccio che mette realmente al primo posto le persone”, commenta(ritratto nella foto di apertura). “Trasparenza, flessibilità, fiducia e ascolto sono parte integrante della nostra cultura aziendale da sempre; accanto a questo c’è la scelta di essere oltre che ‘lavoratori’ anche cittadini impegnati in un percorso che sostiene l’innovazione nel nostro Paese e la risposta alle esigenze del territorio. Ricevere ancora questo riconoscimento è un onore e allo stesso tempo una responsabilità: quella di fare sempre meglio per prenderci cura di chi lavora con noi e delle nostre comunità”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita