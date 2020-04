Far ripartire il business in Italia, senza dimenticarsi delle start up

Katiuscia Terrazzani, Managing Director, Ayming Italia

Da parte sua Ayming è una realtà specializzata in business performance (un'esperienza 30ennale - 1.300 dipendenti presenti in 15 paesi in Europa, Nord America e Asia) in grado di coniugare una competenza altamente specializzata – per un’ampia gamma di settori – con una collaborazione concreta, per consentire alle organizzazioni e alle proprie risorse di scoprire nuovi orizzonti. Un'attività consulenziale che si declina in

Oggi si parla molto di come dovrĂ e potrĂuna volta che il picco dell'sarĂ passato, cosĂŹ come molti sono gli; ce n'è uno che ancora adesso forse riscuote, quello delle.A parlare è"Siamo ancora tra gli, è vero, ma è uncomunque. L'unica cosa da fare oggisoprattutto non abbandonarle ora, in questo contesto di incertezza marchiato Covid-19." E prosegue: "ma l'innovazione non risiede solo nelle start-up. Ci sono aziende storiche, marchi di fabbrica del nostro Made in Italy che stanno riconvertendo parte della loro produzione: tra i camici monouso di Armani, le mascherine di Gucci e Miroglio, i respiratori di Ferrari e il disinfettante per mani di Ramazzotti. Tutti per aiutare gli operatori sanitari. E loro sono solo alcuni degli esempi di quanto, tra l'altro, la creativitĂ e innovativitĂ del nostro paese siano all'avanguardia. E ancora, come ospedali da campo siano stati ricavati tra hotel, case di riposo e navi da crociera. Impensabile appena qualche settimana fa", afferma.Tra le stesse start-up c'è chi ha prodotto valvole respiratorie a partire da maschere da snorkeling: "Il talento, la creativitĂ e l'imprenditorialitĂ , uniti a questo spirito di 'altruismo' non bastano allasoprattutto quelle giovani. Lsono alla base del sostentamento di queste 11 mila start-up, o almeno di una buona parte di esse", commenta Katiuscia Terrazani. ÂLaha portato ad esempio ad una misura interessante, quale gli iLa gestione di questi incentivi è affidata a50 Milioni di Euro, sportello aperto lo scorso 26 marzo '20, ore 12:00. Grazie a un iter istruttorio piuttosto snello, solo nelle prime 24 ore sono state 340 le aziende che hanno presentato domanda. Questo a conferma cheCi sono altri esempi da citare, dilegato aiattivati nel contesto sempre del Covid-19. Oppure ilquale finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto per lopur cosĂŹ complessa e di forte impatto sui bilanci consolidati. Qui possiamo, anzi dobbiamo"Il 2020 è un anno di transizione per certi versi tra. C'è uno strumento che sta raccogliendo l'interesse di diverse Venture Capital, culle di start-up promettenti, ed è lo. Evoluzione delloEIC Accelerator introduce un blended finance, tra Grant e equity, opzionale molto promettente. E' uno strumento dedicato alle PMI for profit e start-up innovative con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle idee brillanti, idee che si differenziano radicalmente rispetto a prodotti, servizi o modelli di business esistenti, che portino un alto rischio e abbiano un elevato potenziale di crescita sui mercati internazionali (scale-up)", dice Katiuscia Terrazani.che possano creare nuovi mercati e promuovere nuovi posti di lavoro, crescita e prosperitĂ in Europa.ovvero 'The mobility to attrack sufficient funding, due to the high-risk level or a market failure', oltre che di assoluta scalabilitĂ del business sono fondamentali.  Un TRL almeno di 6, ulteriore vincolo imprescindibile. La novitĂ rispetto al precedente strumento Sme? L'opzionalefino a 15 Milioni di Euro, a completamento di un Grant fino al 70% del programma totale (fino a 2,5 milioni di euro). Questo èLa sostanzaè chesu base locale, nazionale e sovranazionale. E oggi come non mai,perchĂŠ da esse può dipendere il futuro di queste nuove realtĂ .in questi momenti di incertezza. E allora ripartiremo, e le start-up saranno al nostro fianco con la loro carica di innovazione", conclude Katiuscia Terrazzani.quattro principali aree;