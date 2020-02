Public utility: in Italia sono oltre 33 mila imprese, una su sette in Lombardia

Fornitura di energia e gas e ingegneria civile i settori con più imprese. In Italia, in testa Roma e Milano con oltre 2 mila, seguono Bolzano, Napoli e Torino. In Lombardia, Brescia e Bergamo tra le prime. Cresce Milano.

Produzione e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, costruzioni di strade e autostrade, telecomunicazioni, smaltimento rifiuti:, su 33 mila italiane, una su sette, con 70 mila addetti circa su 363 mila totali.prima in Italia seguita dacon circa 3 mila attività. Il settore cresce in Italia, +8% in cinque anni, è stabile in regione. Emerge da un’elaborazione dellasu dati registro imprese 2019, 2018 e 2014.In Italiacon 2.239 attività e 59 mila addetti (+1% in un anno e +9% in cinque anni) e Milano con 2.050 imprese che danno lavoro a 37 mila addetti (+2,3% in un anno e +7% in cinque anni). Seguono Bolzano con 1.551 imprese 4.984 addetti (+5%; +45%), Napoli con 1.306 e 8.799 addetti (+2%; +14%), Torino con 1.052 e 15 mila addetti (+0,6%; +1,3%) e Bari con 797. Superano le 600 imprese anche Trento, Salerno, Caserta.Tra le prime dieci provincie italiane: Bolzano (+45%), Trento (+23%), Salerno (+21%) e Caserta (+19%), Napoli (+14%). Sulle circa 33 mila imprese attive in Italia, 12 mila si occupano di produzione e fornitura di energia e gas, 11 mila di ingegneria civile, 7 mila di rifiuti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity