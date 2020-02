CNA: grazie agli artigiani e alle micro imprese l’occupazione continua a crescere

Anche nel 2019 i posti di lavoro registrano una crescita pur se meno intensa rispetto agli anni precedenti. Secondo l’analisi realizzata dalnella media dei dodici mesi del 2019in frenata rispetto al +3% dell’anno precedente.L’aumento degli occupati rilevato dall’ Osservatorio Lavoro della CNA conferma il sensibile contributo di piccole e micro imprese e artigiani al miglioramento del mercato del lavoro.Le micro imprese si confermano la classe dimensionale più dinamica. Nel terzo trimestre dello scorso anno il saldo tra attivazioni e cessazioni per le imprese fino a 9 dipendenti è positivo per 124mila unità e sale a 224mila estendendo il campo a quelle fino a 49 dipendenti, pari al 71% del totale.Esprimono il 30% delle posizioni lavorative dell’intera economia ma il 39% dei posti vacanti, la percentuale più alta da quando è iniziata la rilevazione nel 2010.La fotografia scattata dall’Osservatorio lavoro della CNA offre altri elementi per una analisi approfondita delle complesse dinamiche del mondo del lavoro. In particolare, anche in una fase di prolungata stagnazione della domanda aggregata dell’economia italianaQuesta rappresentazione viene confermata anche dalle tipologie contrattuali., applicato al 55,7% dei dipendenti nel 2019, anche se in diminuzione rispetto agli anni precedenti. E’ evidente cheSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Se vuoi ricevere le notifiche delle notizie più importanti della giornata iscriviti al canaledial link: t.me/impresacity